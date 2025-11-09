ПЪРВА ЛИГА, XVI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

21 ноември (петък)

"Берое" - "Спартак 1918" (Вн) 0:0



22 ноември (събота)

"Арда" - "ЦСКА 1948" 12:00 ч.

(по Диема спорт)



"Черно море" - "Локомотив 1929" (Сф) 14:30 ч.

(по Диема спорт)



ЦСКА - "Ботев" (Пд) 17:00 ч.

(по Диема спорт)



23 ноември (неделя)

"Добруджа" - "Локомотив" (Пд) 12:00 ч.

(по Диема спорт)



"Септември" (Сф) - "Лудогорец" 14:30 ч.

(по Диема спорт)



"Монтана" - "Левски" 17:00 ч.

(по Диема спорт)



24 ноември (понеделник)

"Ботев" (Вр) - "Славия" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 15 11 2 2 28:8 35 2. "ЦСКА 1948" 15 9 3 3 25:15 30 3. "Локо" (Пд) 15 7 6 2 18:17 27 4. "Черно море" 15 7 6 2 20:10 27 5. "Лудогорец" 14 6 6 2 24:12 24 6. ЦСКА 15 5 7 3 19:12 22 7. "Ботев" (Вр) 15 5 6 4 13:13 21 8. "Славия" 15 4 6 5 16:19 18 9. "Спартак 1918" (Вн) 16 3 8 5 17:21 17 10. "Ботев" (Пд) 15 5 2 8 20:23 17 11. "Локо 1929" (Сф) 15 3 7 5 15:15 16 12. "Арда" 15 4 4 7 15:19 16 13. "Берое" 15 3 6 6 14:24 15 14. "Септември" 15 4 2 9 18:28 14 15. "Монтана" 15 3 4 8 12:26 13 16. "Добруджа" 15 3 1 11 11:23 10 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

8 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");

7 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

6 гола: Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Евертон Бала ("Левски"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

3 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски"), Янис Гермуш и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Джеймс Ето'о и Петко Панайотов (ЦСКА), Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов и Емил Стоев ("Славия"), Радослав Кирилов и Майкон ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Бруно Жордао, Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море".