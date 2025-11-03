ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

7 ноември (петък)

"Спартак 1918" (Вн) - "Септември" (Сф) 1:4

(Коуто 61; Очаи 39, Фонтен 45, 90+1, Аруна 79)

"Ботев" (Пд) - "Добруджа" 2:1

(Митков 61, Калу 74; Михайлов 29)

8 ноември (събота)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Вр) 12:00 ч.

(по Диема спорт)

"Левски" - ЦСКА 15:00 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив" (Пд) - "Берое" 18:00 ч.

(по Диема спорт)

9 ноември (неделя)

"Славия" - "Монтана" 12:30 ч.

(по Диема спорт)

"ЦСКА 1948" - "Черно море" 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Лудогорец" - "Арда" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 14 11 2 1 28:7 35 2. "ЦСКА 1948" 14 9 3 2 25:14 30 3. "Локо" (Пд) 14 6 6 2 17:17 24 4. "Лудогорец" 13 6 6 1 22:9 24 5. "Черно море" 14 6 6 2 19:10 24 6. ЦСКА 14 4 7 3 18:12 19 7. "Ботев" (Вр) 14 4 6 4 12:13 18 8. "Ботев" (Пд) 15 5 2 8 20:23 17 9. "Локо 1929" (Сф) 14 3 7 4 15:14 16 10. "Спартак 1918" (Вн) 15 3 7 5 17:21 16 11. "Славия" 14 3 6 5 14:18 15 12. "Берое" 13 3 5 5 14:23 14 13. "Септември" 15 4 2 9 18:28 14 14. "Арда" 14 3 4 7 12:17 13 15. "Монтана" 14 3 4 7 11:24 13 16. "Добруджа" 15 3 1 11 11:23 10 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

8 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");

7 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

6 гола: Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

4 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Евертон Бала ("Левски"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров и Филип Еджике ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

3 гола: Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски");

2 гола: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Петко Панайотов (ЦСКА), Радослав Цонев и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Адриан Кова, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Бирсент Карагарен, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов и Майкон ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самюел Калу, Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Бруно Жордао, Илиан Илиев, Джеймс Ето'о, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Ивелин Попов, Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец".