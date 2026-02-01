Медия без
ПЪРВА ЛИГА, ХХ КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 06:42

6 февруари (петък)

"Монтана" - "ЦСКА 1948"  15:15 ч.
(по Диема спорт)
 
ЦСКА - "Арда" 17:45 ч.
(по Диема спорт) 

7 февруари (събота)

"Черно море" - "Спартак 1918" (Вн)  12:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Локомотив 1929" (Сф) - "Лудогорец"  15:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Левски" - "Ботев" (Вр)  17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
8 февруари (неделя)

"Добруджа" - "Септември" (Сф)  12:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Славия" - "Локомотив" (Пд)  14:15 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Пд) - "Берое"  16:45 ч.
(по Диема спорт)

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
19
14
2
3
43:12
44
 2. "ЦСКА 1948"
19
11
4
4
31:20
37
 3. "Лудогорец"
19
10
7
2
35:13
37
 4. "Черно море"
19
9
6
4
25:14
33
 5.  ЦСКА
19
8
7
4
27:16
31
 6.  "Локо" (Пд)
19
7
8
4
20:22
29
 7. "Славия"
19
7
7
5
23:21
28
 8.  "Локо 1929" (Сф)
19
6
8
5
21:18
26
 9.  "Ботев" (Вр)
19
6
7
6
15:16
25
10. "Арда"
19
6
6
7
20:19
24
11. "Ботев" (Пд)
19
6
3
10
25:29
21
12. "Спартак 1918" (Вн)
19
3
8
8
18:30
17
13. "Берое"
19
3
7
9
16:32
16
14. "Монтана"
19
3
6
10
14:33
15
15. "Септември"
19
4
3
12
19:41
15
16. "Добруджа"
19
3
3
13
13:29
12
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

10 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

9 гола: Евертон Бала ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

8 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

7 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Марин Петков ("Левски");

6 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Петър Станич ("Лудогорец"), Майкон ("Левски"), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Янис Гермуш ("Славия"), Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр); 

3 гола: Бърнард Текпетей и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Георг Стояновски, Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Антоан Стоянов и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Феликс Ебоа Ебоа, Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Кауе Карузо и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Томаш Силва ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Мазир Сула и Радослав Кирилов ("Левски"), Кайо Видал, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов ("Добруджа"), Лазар Марин, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Хосе Мартинес, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".

.

Ключови думи:

Първа лига, статистика

