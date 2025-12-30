Два клуба от Първа лига изобщо не налагат свои юноши

Първа лига е доста назад по игрово време, което получават юношите на клубовете от първенството. И по-точно българският шампионат е на 39-о място от 50-те лиги от цял свят, които са анализирани от Международния център за спортни изследвания (CIES). Данните сочат, че в българската елитна дивизия се предоставя средно 7.7% време за игра на свои кадри (играчи на даден клуб, които са тренирали там поне 3 години между 15 и 21-годишна възраст). За сравнение, най-много време (22.8% от общото време на всички футболисти в лигата) се предоставя в парагвайската Копа де Примера, а най-малко - в кипърската Първа дивизия (3%).

Детайлната разбивка сред 16-те ни клуба показва, че два от тях не са предоставили нито една игрова минута на свои юноши от началото на сезона. Това са "Арда" и "Добруджа". В клуба от Кърджали поне има собствени кадри - Бурак Акънджъ, Ерай Кямил и Борис Тодев. И тримата обаче не са влизали в игра. Много близко до тази незавидна група от отбори, които не предоставят шансове на свои юноши, са "Ботев" (Вр) с 0.5% и "Локомотив 1929" (Сф) с 0.8%.

На другия полюс пък е "Славия" с 32% игрово време на кадри от школата. Нито един друг български клуб от началото на сезона не е давал повече възможност за изява на юношите си. След "белите" са "Ботев" (Пд) с 19.8%, "Септември" с 14.3%, "Локомотив" (Пд) с 10% и др.

ПЪТ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ

Първа лига е доста по-напред по игрово време, предоставено на чужденци. Те са играли средно 52.7% от общото игрово време на всички футболисти в първенството ни от началото на сезона. Това ни отрежда 15-о място сред всички 50 дивизии. Което означава, че дори и правилото за минимум четирима българи в титулярните състави, наложено от БФС, не променя много картината в българския футбол. Най-много време на чужденци се предоставя в Кипър (78.9%), а най-малко - в колумбийската Примера А (12.2%).

По клубове у нас очаквано чужденци играят най-много време в "Берое" - 88.2%. Следва ЦСКА (82.2%), "Лудогорец" (80.6%) и др. Най-малко време е предоставяно на чужденците в "Ботев" (Вр) - 26.7%, следва "Локомотив 1929" (Сф) - 32.6% и т.н.