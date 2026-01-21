Изследване обясни трансфера на Божинов в "Пиза"

Фейсбук/Пиза Вече има съвсем логично обяснение защо "Пиза" се съгласи да плати 5 млн. евро на "Антверпен" за Росен Божинов.

Най-новият анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES) дава до голяма степен обяснение защо италианският "Пиза" се е насочил към българския национал Росен Божинов и го превърна във втория най-скъп играч в историята на клуба, плащайки за него 5 млн. евро на "Антверпен". Оказа се, че централният защитник е бил с най-висок коефициент на представяне сред всички футболисти до 22-годишна възраст в белгийската Про лига. Този индекс е съставен с помощта на данни от Impect, базирани на представянето на всеки състезател в осем игрови области.

20-годишният българин е с индекс 1147. Със същия показател в първенството е и белгийският младежки национал Ноа Мбамба ("Дендер"), но той е на втора позиция, тъй като е малко по-възрастен от Божинов. От началото на сезона нашият национал бе записал 16 мача и 1 гол за "Антверпен", преди да бъде финализирана сделката с "Пиза".

Интересното е, че въпросното проучване на CIES е с цел да открои млади таланти, чието ниво на представяне ги прави подходящи за трансфери в по-престижни отбори. За съжаление, няма други български футболисти, включени анализа, който обхваща 65 първенства по цял свят (б.авт. - без българската Първа лига).

Иначе Росен Божинов вече дебютира в Серия А, влизайки в 90-ата минута при домакинското равенство 1:1 с "Аталанта". В следващия кръг "Пиза" гостува срещу "Интер" в петък от 21:45 ч.