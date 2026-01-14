Медия без
Росен Божинов вече е най-скъпият български защитник

Националът подписа договора си с италианския първодивизионен "Пиза"

Днес, 19:25
Росен Божинов позира с шалче на "Пиза", след като подписа договора си с италианския клуб.
Пиза
Росен Божинов позира с шалче на "Пиза", след като подписа договора си с италианския клуб.

Футболният национал Росен Божинов подписа договор до юни 2030 г. с италианския "Пиза" и така официално стана най-скъпият български защитник. Клубът от Серия А ще плати сума между 5 и 6 млн. евро (според различни информации) на досегашния клуб на футболиста - "Антверпен", където той играе от юли 2024 г. До момента толкова голяма сума не е била давана за български защитник. По този контракт последният български клуб на Божинов в България - "ЦСКА 1948", ще получи около 1.5 млн. евро.

20-годишният играч пристигна снощи в Пиза и премина успешно медицинските прегледи, а днес беше представен и официално от новия си отбор. Той се превърна във втория най-скъп футболист в историята на клуба след нигерийския нападател Рафиу Дуросинми, за когото "Пиза" плати преди дни 9 млн. евро. За привличането на Божинов е настоял лично треньорът Алберто Джилардино.

Задачата пред българина е да помогне на отбора в битката за оставане в Серия А. В момента "Пиза" е на последното място с 13 т., колкото има и предпоследният - "Верона". Двата тима са на 4 точки от спасителното 14-о място, на което сега е "Лече".

Росен Божинов става единственият българин, който в момента играе в Серия А - едно от петте най-силни първенства в Европа. Преди него в италианския елит са играли Николай Илиев ("Болоня"), Христо Стоичков ("Парма"), Валери Божинов ("Лече", "Фиорентина", "Парма"), Ивайло Чочев ("Палермо"), Александър Тонев ("Фрозиноне", "Кротоне"), Андрей Гълъбинов ("Дженоа", "Специя"), Кирил Десподов ("Каляри"), Валентин Антов ("Болоня") и Петко Христов ("Специя"). 

