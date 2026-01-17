Медия без
Божинов стана 10-ият българин, играл в Серия А

Защитникът на "Пиза" дебютира като резерва в края на мача с "Аталанта"

Днес, 10:20
Преди три дни Росен Божинов стана най-скъпият български защитник, след като бе привлечен от "Пиза" срещу €5 млн. от белгийския "Антверп"
Росен Божинов стана десетият български футболист, записал официален мач в елитната италианска Серия А. Националът дебютира за "Пиза" в самия край на срещата от XXI кръг срещу "Аталанта", завършила драматично 1:1. 

Божинов, който преди три дни подписа договор с новака в Серия А, беше в резервите. Защитникът бе пуснат в първата минута на добавеното време на мястото на Артуро Калабрези, за да помогне на отбора си да удържи равенството, постигнато съвсем малко по-рано. Така той стана десетият българин, играл в двубой от италианския елит, повече от 36 години след като през есента на 1989-а Николай Илиев проправи пътя с екипа на "Болоня". След него в Серия А играха още Христо Стоичков ("Парма"), Валери Божинов ("Лече", "Фиорентина", "Парма"), Ивайло Чочев ("Палермо"), Александър Тонев ("Фрозиноне", "Кротоне"), Андрей Гълъбинов ("Дженоа", "Специя"), Кирил Десподов ("Каляри"), Валентин Антов ("Болоня") и Петко Христов ("Специя"). 

Срещата наистина имаше драматичен завършек. Гостите от Бергамо поведоха в 83-ата мин. с гол на Никола Кръстевич. В 87-ата обаче резервата Рафиу Дуросинми успя да изравни с глава след центриране отляво.

Равенството остави "Пиза" на предпоследното 19-о място в класирането с 14 т., а "Аталанта" е на 7-о с 32. В следващия кръг, на 23 януари, Божинов ще има възможност да играе на "Сан Сиро" срещу шампиона "Интер".

Най-скъпото попълнение в историята на "Пиза" - Рафиу Дуросинми, е паднал на колене и се радва на гола си в 87-ата минута, с който донесе равенството 1:1 срещу "Аталанта".
ЕПА/БГНЕС Най-скъпото попълнение в историята на "Пиза" - Рафиу Дуросинми, е паднал на колене и се радва на гола си в 87-ата минута, с който донесе равенството 1:1 срещу "Аталанта".
