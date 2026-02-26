Медия без
"Лудогорец" отпадна от Лига Европа в исторически за УЕФА мач

Третата загуба от "Ференцварош" този сезон сложи край на участието на българския шампион в евротурнирите

26 Февр. 2026
Авторът на първия гол за "Ференцварош" Габи Каниховски (в средата) се опитва да отнеме топката от испанския защитник на "Лудогорец" Сон (вляво) по време на мача в Будапеща.
Авторът на първия гол за "Ференцварош" Габи Каниховски (в средата) се опитва да отнеме топката от испанския защитник на "Лудогорец" Сон (вляво) по време на мача в Будапеща.

Амбициозният отбор на "Лудогорец" приключи участието си в европейските клубни турнири след загуба с 0:2 като гост на "Ференцварош" в реванш от плейофите за класиране на 1/8-финалите в Лига Европа. Така разградчани отпаднаха с общ резултат 2:3.

Това беше петият мач между двата отбора в евротурнирите в рамките на един сезон, което е нов рекорд в историята на надпреварите, организирани от УЕФА. Преди това "Ференцварош" елиминира "Лудогорец" през август м.г. в III квалификационен кръг за Шампионската лига (0:0 в Разград, 3:0 в Будапеща), а после би с 3:1 българския тим в Унгария през ноември в основната фаза на Лига Европа. Миналата седмица "Лудогорец" спечели първата си победа за сезона над "Ференцварош" - 2:1. Това в крайна сметка се оказа недостатъчно и третата загуба на разградчани от унгарците от лятото насам означаваше, че това ще е и последният двубой на "Лудогорец" в Европа.

Домакините спазиха указанията на треньора си Роби Кийн и упражниха убийствен натиск още от началото. Това даде резултат и още в 14-ата минута израелският национал Габи Каниховски откри. Темпото на "Ференцварош" не спадна и в 30-ата минута влезлият като резерва Кристофер Закариасен вкара за 2:0.

Усещайки реалната заплаха от елиминиране, футболистите на "Лудогорец" се разиграха. Вратарят на унгарския тим Давид Гроф спаси два удара на Петър Станич. Имаше и още положения. Домакините обаче не се дръпнаха да пазят резултата и вратарят на разградчани Хендрик Бонман трябваше да се намесва при опасни шутове на Бамиделе Юсуф, Закариасен и Лени Джоузеф. Последният улучи и напречната греда в 57-ата минута.

Ситуацията в мача можеше да се обърне рязко в 85-ата минута, когато от "Лудогорец" имаха претенции за дузпа след сблъсък между Чебрайло Макрецкис (б.ред. - бивш играч на благоевградския "Пирин") и нападателя на гостите Квадво Дуа. След проточил се преглед с VAR бе установено, че Дуа е бил в засада, когато е получил топката.

 

ОТЗИВИ

След края защитникът на "Лудогорец" Оливие Вердон призна, че отборът не е бил достатъчно добър в двата двубоя с "Ференцварош". "Един мач е 90 минути. Не можем да играем само едно полувреме. Много сме тъжни, защото искахме да сме част от историята и да продължим напред. Ние се подобряваме много, но футболът е за детайлите. Срещу такъв отбор, ако не си фокусиран 90 минути, те се справят с теб. Не, че не бяхме концентрирани, но има детайли, в които можеше да се справим доста по-добре. Трябва да си вземем уроците и да се концентрираме върху първенството, което е най-важното за нас. Имаме 10 точки разлика с първия, но ще направим всичко по силите си да спечелим титлата. Всичко е възможно, защото имаме мачове с преките конкуренти. Трябва да спечелим всеки мач до края на сезона, ако искаме да спечелим нещо", каза той.

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо пък заяви, че основната причина за отпадането е по-ниският интензитет на игра на българския отбор. "Поздравления към "Ференцварош" за победата. Ние и играчите сме супер мотивирани да се върнем в родното първенство и да продължим борбата. Имахме трудности с нападателите на "Ференцварош" в началото, позволихме им да вкарат два гола. Но създавахме шансове още първото полувреме. През второто доминирахме, имахме шанс да получим дузпа и последният шанс на Бърни (б.ред. - Текпетей). Това, което взимаме с нас, е добрият опит, много мотивация. Имахме проблеми с противопоставянето един на един срещу техните нападатели. Оставихме им пространство пред вратата. Ерик Маркус работи добре на крилото, но не помагаше достатъчно в защита и трябваше Дуарте да покрива зоната. Разочаровани сме, че не стигнахме поне до продължения. Когато играеш такъв тип мачове, го правиш с високо темпо. Казвам го от ден едно, че трябва да подобрим нашия интензитет. Това ще бъде ключово - интензитетът в защита и този с топка. Това трябва да вземем с нас от мачовете в Европа. Феновете ще видят, че ще бъдем топ мотивирани и ще се борим за всяка точка още от понеделник (б.ред. - срещу "Локомотив", Пд)", коментира норвежецът.

