Победа доближи "Лудогорец" на крачка от 1/8-финал в Лига Европа

ЕПА/БГНЕС Футболистите на "Лудогорец" се прегръщат след прекрасния гол на Сон (третият от дясно на ляво), а на заден план млад фен на отбора държи плакат с искане за снимка с испанския футболист.

"Лудогорец" победи с 2:1 като домакин "Ференцварош" в първи плейофен мач за класиране на 1/8-финалите в Лига Европа. Това беше първата победа за разградчани в четвъртия мач между двата отбора този сезон, но може и да се окаже ключова за продължаване на българския шампион в следващата фаза на втория по сила европейски клубен турнир.

Двата тима се срещнаха първо в III квалификационен кръг за Шампионската лига в началото на август м.г., като мачът в Разград завърши 0:0, а в Унгария домакините спечелиха с 3:0. Последва и двубой от редовната фаза в Лига Европа - на 6 ноември в Будапеща, в който "Ференцварош" победи с 3:1.

Сега мачът беше равностоен през по-голямата си част и бе решен от две демонстрации на класа от страна на играчи на "Лудогорец". В 23-ата мин. след разбъркване пред вратата на гостите топката попадна в Квадво Дуа и той вкара с мощен шут в близкия ъгъл на вратаря на "Ференцварош" Давид Гроф. Само 4 минути по-късно унгарският тим изравни чрез Бамиделе Юсуф, който наказа непокрилия ъгъла си вратар Хендрик Бонман. В тази ситуация германецът имаше вина за попадението, но по-нататък през мача спаси всички удари в пазената от него врата, включително и на излезлите сами срещу него Франко Ковачевич в 42-ата минута и Каду в 45-ата.

В 67-ата минута нов проблясък осигури победата на "Лудогорец". Испанският защитник Сон финтира играч на гостите и с мощен удар с левия крак прати топката точно под лявата сглобка на вратата на Гроф.

В даденото допълнително време след 90-ата Кайо Видал вкара също, но голът не беше зачетен заради ситуация на засада малко по-рано в тази атака. Реваншът в Будапеща е след седмица - на 26 февруари. В този мач "Лудогорец" ще е без португалския защитник Диниш Алмейда, който ще бъде наказан заради натрупани жълти картони.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо кометира: "Имахме трудности през първото полувреме. Пресата ни не беше добра, но през второто полувреме се пренастроихме, започнахме да контролираме нещата в дефанзивен план и бяхме опасни на контраатаки. Спечелихме благодарение на силната воля на играчите. Показахме смелост."

Авторът на първия гол за "Лудогорец" Квадво Дуа каза: "Беше много важно да спечелим домакинството. Щастливи сме, но не сме си свършили работата. Това е само първият двубой, предстои ни втори."

Испанецът Сон, който донесе победата за българския шампион, заяви: "Рядко се случва толкова красиво попадение, но имах късмета да го вкарам днес. Много съм доволен заради гола и победата. Мачът беше много равностоен и се реши от един такъв гол. Имахме късмета, че вкарахме този гол и победихме. Все още нищо не е решено. Показахме, че отборът израства. Имаме повече увереност. Видя се от начина ни на игра. Свършихме 50% от работата си. Трябва да покажем същата битка, за да продължим."

Българският национал Ивайло Чочев: "Беше важно за самочувствието да победим. В предишните мачове помежду ни показахме добра игра, но не успяхме да победим. Доста тежък мач ни очаква там. Това е добър отбор, който вкъщи играе много силно. Надявам се да покажем най-доброто си лице и да ги отстраним, но ще е трудно. Трябва да допуснем по-малко грешки от тези, които допуснахме днес. Трябва понякога и малко късмет да имаш. Имахме малко късмет, че те изпуснаха няколко положения, а ние успяхме да реализираме нашите ситуации."

Наставникът на "Ференцварош" Роби Кийн пък бе на мнение, че тимът му е заслужавал поне равенство: "Не заслужавахме да загубим от гледна точка на положенията, които имахме. Можехме да предотвратим техните голове. Получихме гол, върнахме се в мача и имахме три положения. Когато не вкарваш, няма как да спечелиш. Техният втори гол беше много хубав. Трябва да създадем много положения на реванша, това е. Хубаво е да създаваш толкова много положения като гост, но трябва да ги вкарваш. Разочаровани сме, но това е само първото полувреме."