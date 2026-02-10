Медия без
Само един наш клуб в световния Топ 500 прогресира

Два от останалите четири български отбора бележат отстъпление

11 Февр. 2026
Работата на Пер-Матиас Хьогмо в "Лудогорец" се отрази положително и на позицията на българския шампион в световната клубна ранглиста.
Само един от общо петте български футболни клуба в световния Топ 500 се е придвижил напред в месечната класация за януари, изготвена от международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). Това е шампионът "Лудогорец", който минава от 79-о на 75-о място и е със 179 т. Точно пред разградчани е германският "Айнтрахт" (Франкфурт) със 181 т., а веднага след българския тим е белгийският "Генк" със 178.

Два от останалите четири наши отбора не променят позициите си. "Левски" остава №232 с 91.5 т. и отново дели това място с чилийския "Палестино", но този път с такъв актив е и шотландският "Хартс".

Другият, който остава на мястото си, е "Черно море", който е и най-назад от представителите ни сред първите 500. Варненци са си №482 с 57.5 т., колкото имат още румънският "Ботошани" и андорският "Интер" (Ескалдес-Енгордан).

Два клуба обаче отстъпват. ЦСКА минава с три позиции назад до №297 със 78.75 т., а "Арда" също е с 3 места по-надолу - №402 с 65.5 т. Точки, колкото кърджалийския клуб, имат още швейцарският "Сервет" и панамският "Пласа Амадор".

Носителят на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" запазва първото си място и е с 595 точки. Има обаче промяна сред останалите отбори в челото на подреждането. "Челси" минава от трето на второ място с 496 т., а "Байерн" скача от пето на трето с 457. Отстъплението е за "Реал" (Мадрид) - от втора на четвърта позиция с 451, и за "Интер" - от трета на пета с 439.

