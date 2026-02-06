Медия без
ЦСКА влезе в Топ 4 след обрат срещу един от кошмарите си

Тимът на Христо Янев спечели с 3:1 домакинството си срещу "Арда"

Днес, 20:17
Кипърският национал в състава на ЦСКА Йоанис Питас е разперил ръце, след като е изравнил резултата срещу "Арда" със седмия си шампионатен гол за сезона.
ЦСКА влезе в челната четворка в Първа лига поне за вечер, след като спечели с 3:1 домакинството си срещу "Арда" в мач от ХХ кръг. След този успех "червените" събраха 34 точки и изместиха "Черно море" (33), който утре ще играе градско дерби срещу "Спартак 1918".

ЦСКА определено беше по-добрият отбор от "Арда", но имаше трудности до почивката. Гостите от Кърджали поведоха в резултата в 22-ата минута чрез Атанас Кабов, който се възползва от грешка при изритване на топката от страна на защитата на домакините. Столичният тим успя да изравни до почивката с гол на кипърския национал Йоанис Питас с глава в 44-ата минута. Това бе първо попадение за него от близо 15 часа игра и общо седмо в първенството от началото на сезона.

Обратът дойде през втората част. Косовският национал Лумбард Делова направи 2:1 с мощен шут в 53-ата минута, а в 71-ата новопривлеченият Лео Перейра вкара за 3:1 след подаване на сънародника си Пастор. Победата можеше и да е по-изразителна, но през първата част Мохамед Брахими улучи левия и десния страничен стълб при отделни ситуации. Малко преди края пък Леандро Годой изпусна да засече на празна врата центриране на Перейра.

За ЦСКА това бе своеобразен реванш срещу "Арда", който беше спечелил предните два мача между двата отбора - плейофа за Лигата на конференцията на 31 май м.г. и мача от V кръг на 18 септември. "Червените" направиха и успешна репетиция преди важния 1/4-финал за Купата на България срещу "ЦСКА 1948" във вторник. Съперникът също загря с победа - 1:0 при гостуването срещу "Монтана" по-рано днес.

 

ЦСКА - Арда 3:1 /репортаж/
Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви след победата: "Важното е, че духът и енергията се запазиха и отборът не се притеснява от негативни ситуации. Изиграхме добър мач, имахме положения. Това трябва да ни дава стимул занапред. Днес контролирахме събитията, дори когато получихме гол буквално от нищото. Ако запазим желанието и мотивацията, ще представляваме отбор, който ще радва окото на феновете."

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев разбираемо не бе доволен, но се опита да приеме философски загубата: "Допуснахме два гола от заложени топки. Там, където трябваше да е нашата сила, се пропукахме. Изпавнителният гол донякъде повлия. Определено имаше как да действаме по-добре. Не може при такава балонна топка и такова разстояние... Разкъсахме се, допуснахме Питас да се вклини и да отбележи гол. Малко се дръпнахме, чакахме едва ли не мачът да свърши. Не е срамно да загубиш от ЦСКА. И то в София."

