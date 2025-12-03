ЦСКА вече е в Топ 3 след нова голяма драма

ЦСКА се озова за пръв път през сезона в Топ 3 на Първа лига. Тимът излезе на трето място поне за вечер, след като победи с 2:1 "Локомотив" (Пд) като домакин в мач от XVIII кръг. "Червените" събраха 31 точки, като са на 1 точка пред "Лудогорец" и "Черно море". Разградчани обаче утре имат мач с последния в класирането "Добруджа".

Дори и да бъде изместен от третата позиция, ЦСКА показва, че е в отлична форма. Днешната победа беше седма поредна в първенството за отбора, воден от треньора Христо Янев, както и осма поредна (включая тази над "Севлиево" в 1/16-финала за Купата на България).

Но днес този успех беше отново "на косъм", както и на 22 ноември срещу пловдивския "Ботев", който бе победен с 2:1 след обрат и решаващ гол в допълнителното време. И отново, както тогава, герой за ЦСКА стана Леандро Годой с двете си попадения. Сценарият срещу втория пловдивски отбор днес се повтори в тази му част, че победното попадение бе отбелязано пак след 90-ата минута.

Иначе сега домакините поведоха срещу "Локомотив" (Пд), който е един от конкурентите за евротурнирите. Годой откри в 35-ата минута, засичайки центриране на Джеймс Ето'о. Минута преди това съотборникът му Улаус Скаршем улучи десния страничен стълб.

Мачът вървеше към победа с 1:0 за "червените", но в 84-ата минута Хуан Переа изравни за "Локомотив" след асистенция на Димитър Илиев. Всичко в мача се реши след 90-ата минута. Тогава топката удари в ръката Ивайло Иванов от "Локомотив" и след преглед с VAR главният рефер Димитър Димитров отсъди дузпа, която бе вкарана от Годой. Това бе попадение №10 в настоящия шампионат за аржентинеца, който бе голмайстор на Първа лига за изминалия сезон. Сега Годой има по два гола в последните три шампионатни мача и общо 9 попадения в 6-те си последни двубоя.

Преди началото на днешния мач футболистите и треньорският екип на ЦСКА излязоха с фланелки с надпис "Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!", като така бе изразена подкрепа към Любослав Пенев, който е диагностициран с онкологично заболяване. Дори двубоят бе прекъснат символично в 9-ата минута, за да покажат и феновете своята съпричастност към един от любимците си.

ЦСКА - Локомотив Пд 2:1 /репортаж/ Date: 03-12-2025 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. PFC Lokomotiv Plovdiv, 12/03/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , ЦСКА - Локомотив Пд 2:1 /репортаж/ Date: 03-12-2025 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. PFC Lokomotiv Plovdiv, 12/03/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: ,

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира победата така: "Характер, увереност, не се предадохме до края. Дори като не играем добре, трябва да печелим мачове като този. Искаме този отбор да притежава това. Поздравявам "Локомотив" (Пловдив), който ни подложи под напрежение, затрудни ни. Обичаме във всеки мач да подхождаме спрямо това с какъв съперник играем. Ясно е, че влизаме в поредица от три мача за седмица. Трябва да ротираме. Това, което спечелихме от този мач, е повече от красотата на играта. Спечели характерът, духът. Това трябва да ни радва. Това, че Годой вкара два гола, значи, че другите десетима са си спукали задниците от тичане."

Колегата му от "Локомотив" (Пд) Душан Косич каза: "В две-три ситуации, в които трябваше да действаме, усложнихме живота си. През второто полувреме се представихме по-добре. Когато вкарахме гол, се върнахме назад, без натиск от ЦСКА и позволихме да ни създадат ситуации. Не бяхме достатъчно ефективни. Тази загуба е трудна за преглъщане. В последните три-четири двубоя късметът не е на наша страна, особено след този с "Ботев" (Пловдив), но трябва да го приемем. В последните мачове и съдийските решения не са на наша страна. Имаме още два двубоя, трябва да вдигнем глави и да забравим тази загуба, защото днес имаше хора, които изиграха добър мач и работиха усърдно. Израснахме много от миналия сезон, когато се борихме за оцеляване. Не трябва да имаме такива лоши моменти в хода на срещите. "Локомотив" опитва да играе агресивен футбол, да има темпо в мачовете. Казвам на играчите, че агресията трябва да бъде под контрол, а не глупава. Защо имаме толкова много жълти картони?! Може би половината от тях не са заслужени. Очаквам и от съдиите да приемат тези неща с разбиране."