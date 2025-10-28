Медия без
ЦСКА остана без изп. директор

Футболният клуб светкавично прие оставката на Радослав Златков

Днес, 20:57
Радослав Златков изкара 13 месеца като изп. директор на ЦСКА, без клубът да постигне никакви успехи.
Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска футболния клуб. Новината беше съобщена първо от Sportal.bg и беше потвърдена от радио "Дарик".

Икономистът е подал оставка, която е била приета веднага, като двете страни се разделят по взаимно съгласие. Клубът от Борисовата градина все още не е обявил официално промяната в ръководството си.

Златков пристигна на ст. "Българска армия" през септември 2024 г. след 25-годишен международен опит в различни икономически сектори, като замени на поста Филип Филипов и Стоян Орманджиев. Двамата първоначално останаха в клуба, но скоро бяха освободени от ръководните постове при "червените".

"Мисията пред г-н Златков ще бъде да ръководи мениджърския екип на ЦСКА, за да оптимизира управлението на приоритетите на клуба, а именно: реконструкцията на ст. "Българска армия", модернизирането на тренировъчната база в Панчарево и развитието на детско-юношеската школа. Паралелно с това ще менажира обновяването на играчите в отбора, което ще превърне ЦСКА в модерен европейски клуб", обявиха преди 13 месеца шефовете на "армейците" при представянето на директора.

През последните месеци Златков попадна под критиките на легендата Христо Стоичков, както и на голяма част от привържениците на тима, след като отборът загуби финала за Купата на България и не се класира втора поредна година в евротурнирите. Очаква се съвсем скоро клубът да обяви новия изп. директор на ЦСКА.

Това е поредната рокада в управлението на "червените" през този сезон, след като вече бе сменен треньорът - Душан Керкез с Христо Янев, и спортният директор - Пауло Нога с Бойко Величков, както и шефът на школата - Костадин Ангелов с Петър Занев.

