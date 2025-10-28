ЦСКА остана без изп. директор

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска футболния клуб. Новината беше съобщена първо от Sportal.bg и беше потвърдена от радио "Дарик".

Икономистът е подал оставка, която е била приета веднага, като двете страни се разделят по взаимно съгласие. Клубът от Борисовата градина все още не е обявил официално промяната в ръководството си.

Златков пристигна на ст. "Българска армия" през септември 2024 г. след 25-годишен международен опит в различни икономически сектори, като замени на поста Филип Филипов и Стоян Орманджиев. Двамата първоначално останаха в клуба, но скоро бяха освободени от ръководните постове при "червените".

"Мисията пред г-н Златков ще бъде да ръководи мениджърския екип на ЦСКА, за да оптимизира управлението на приоритетите на клуба, а именно: реконструкцията на ст. "Българска армия", модернизирането на тренировъчната база в Панчарево и развитието на детско-юношеската школа. Паралелно с това ще менажира обновяването на играчите в отбора, което ще превърне ЦСКА в модерен европейски клуб", обявиха преди 13 месеца шефовете на "армейците" при представянето на директора.

През последните месеци Златков попадна под критиките на легендата Христо Стоичков, както и на голяма част от привържениците на тима, след като отборът загуби финала за Купата на България и не се класира втора поредна година в евротурнирите. Очаква се съвсем скоро клубът да обяви новия изп. директор на ЦСКА.

Това е поредната рокада в управлението на "червените" през този сезон, след като вече бе сменен треньорът - Душан Керкез с Христо Янев, и спортният директор - Пауло Нога с Бойко Величков, както и шефът на школата - Костадин Ангелов с Петър Занев.