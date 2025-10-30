Бивш борец е новият изпълнителен директор на ЦСКА

ЦСКА бързо намери заместник на напусналия във вторник изпълнителен директор Радослав Златков. На поста беше назначен Вангел Вангелов, който преди около месец дойде в клуба от "Ботев" (Враца), където беше председател на Управителния съвет от 2021 до 2025 година. Преди това е бил национал по борба, а след това и член на Управителния съвет на Българската федерация по борба.

В ЦСКА явно са впечатлени от работата на Вангелов през изминалия месец като консултант на ръководството и затова сега му поверяват важната позиция. "През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия (..) С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на "армейския" тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена", обявиха от софийския клуб.

Вангелов ще взема ръководни решения в ЦСКА съвместно с Ангел Борисов, който през август получи правомощия да представлява клуба "заедно и поотделно" с изпълнителния директор. Борисов е отговорен за инфраструктурните проекти в клуба - генералната реконструкция на стадион "Българска армия", тренировъчния комплекс в Панчарево и новата база за детско-юношеската школа.