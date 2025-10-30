Медия без
Бивш борец е новият изпълнителен директор на ЦСКА

В клуба са останали впечатлени от работата на Вангел Вангелов за месец като консултант

Днес, 12:12
Досегашният консултант в ЦСКА Вангел Вангелов беше представен днес като изпълнителен директор на клуба.
ЦСКА бързо намери заместник на напусналия във вторник изпълнителен директор Радослав Златков. На поста беше назначен Вангел Вангелов, който преди около месец дойде в клуба от "Ботев" (Враца), където беше председател на Управителния съвет от 2021 до 2025 година. Преди това е бил национал по борба, а след това и член на Управителния съвет на Българската федерация по борба. 

В ЦСКА явно са впечатлени от работата на Вангелов през изминалия месец като консултант на ръководството и затова сега му поверяват важната позиция. "През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия (..) С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на "армейския" тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена", обявиха от софийския клуб.

Вангелов ще взема ръководни решения в ЦСКА съвместно с Ангел Борисов, който през август получи правомощия да представлява клуба "заедно и поотделно" с изпълнителния директор. Борисов е отговорен за инфраструктурните проекти в клуба - генералната реконструкция на стадион "Българска армия", тренировъчния комплекс в Панчарево и новата база за детско-юношеската школа.

