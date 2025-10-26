ЦСКА записа най-голямата си победа през сезона

ЦСКА разгроми с 5:1 като домакин "Берое" в предпоследния мач от XIII кръг на Първа лига. Това беше най-голямата победа на "червените" от началото на сезона. Също така за пръв път през сегашното първенство тимът записва два поредни успеха, след като в миналия кръг надделя с 1:0 над "Добруджа".

В днешния мач, игран под проливен дъжд на ст. "Васил Левски", нямаше особена интрига. Старозагорци се държаха до към края на първата част, но след това играта им се срина. ЦСКА спечели мача със силни 5-6 минути преди почивката и още 15-ина минута в началото на втората част.

20-годишният Петко Панайотов откри резултата в 39-ата минута след центриране на Пастор, а Йоанис Питас удвои в 45-ата след асистенция на Джеймс Ето'о. В 48-ата минута Пастор подаде и на Илиан Илиев, който покачи на 3:0. В 52-ата Панайотов асистира на Питас за втория гол на кипърския национал в двубоя. Петото попадение бе в 59-ата минута. Вкара го голмайсторът на Първа лига през миналия сезон Сантяго Годой, като това бе първи гол за него срещу бившия му клуб.

След това ЦСКА видимо свали темпото, явно с мисъл за предстоящия 1/16-финал за Купата на България срещу "Севлиево" в сряда. Това даде възможност на "Берое" да стигне до почетно попадение. Отбеляза го Исмаел Ферер в 87-ата минута.

ОТЗИВИ

След победата треньорът на ЦСКА Христо Янев каза: "Напълно доволен съм. Поздравявам отбора. Показахме добър футбол, добра динамика, добри взаимодействия. Това е начинът, по който трябва да играе отборът, за да трупаме увереност и самочувствие. Непримиримостта на отбора беше ключова - дори когато водехме, продължихме да играем, да диктуваме темпото, да търсим положения. Всеки един се опита да вложи усилия и енергия, за да бъде полезен на тима. Това е нещото, което трябва да правим постоянно. В началото се опитвахме да намерим път до вратата на "Берое". Те забавяха играта и накъсваха темпото, което наруши нашия ритъм. Първите два гола не само ни успокоиха, но и ни дадоха стимул да играем още по-добре. Поздравявам отбора за начина, по който прекъсна негативната серия. Момчетата са в тежка ситуация, но се влагат в тренировките и заслужават да изпитат удоволствие от това, което правят. Нека разберат, че когато съчетаят качествата си със страст, можем да бъдем много неприятен съперник. Трябва да сме здраво стъпили на земята и да покажем, че можем да бъдем отборът, който искаме."

Наставникът на "Берое" Алехандро Сагерас коментира: "Започнахме много добре мача. Бяхме начертали нашата стратегия и я спазвахме. След първия гол обаче започнаха да се случват други неща. Когато първото полувреме завърши с втори гол след наша атака, мачът стана много труден за нас. През втората част искахме да атакуваме и да опитаме да обърнем резултата, но лошото е, че много бързо получихме трети гол. Когато имаш толкова млад отбор като нашия, е много трудно да обърнеш такъв мач. Играчите, които се връщат от контузия, ни помогнаха да вкараме един гол и показаха, че тези момчета имат качества. Ние сме в процес на изграждане, за да направим конкурентоспособен състав. Резултатът ни боли, но сме професионалисти и трябва да започнем да мислим за мача за Купата и да се възстановим по най-бързия начин. Тези футболисти на терена дадоха всичко от себе си."