Камерунец укрепи ЦСКА в Топ 4

SPORTAL.BG Джеймс Ето`о празнува с широка усмивка гола, с който откри резултата за ЦСКА срещу "Локомотив 1929" (София).

ЦСКА постигна втора поредна победа във футболното първенство и укрепи позициите си в първата четворка, която ще излъчи новия шампион на България. В мач от 25-ия кръг на Първа лига "червените" спечелиха с 2:0 столичното дерби срещу "Локомотив 1929" (София), а в герой на националния стадион "Васил Левски" се превърна камерунският халф Джеймс Ето`o.

Завърналият се в титулярния състав опорен полузащитник отбеляза първия гол и подаде за втория, като през целия мач успяваше да дирижира играта в средата на терена. Ето`о откри резултата в 13-ата минута, когато изскочи непокрит на границата на наказателното поле след центриране от аутлинията на Лео Перейра.

Второто попадение дойде чак в 81-вата минута. Ето`о напредна с топка и я подаде вдясно към резервата Алехандро Пиедраита, който я забоде под гредата с шут от десетина метра.

"Железничарите" също имаха възможности да се разпишат, но пропуски направиха Спас Делев, Анте Аралица и Кауе Карузо. За "Локо" поражението е трето в последните пет мача, като единственият успех в този период дойде в предишния кръг срещу "Добруджа" (3:1).

Благодарение на победата "армейците" се утвърдиха на 4-то място в класирането, като се доближиха на една точка от третия "Лудогорец" и втория "ЦСКА 1948", които имат по 47 т. Лидер е "Левски" с 56 т.