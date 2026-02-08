ПЪРВА ЛИГА, ХХI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

13 февруари (петък)

"Спартак 1918" (Вн) - "Локомотив 1929" (Сф) 2:2

(Д. Кръстев 12, Лопеш 77; Делев 58, Дост 90)





14 февруари (събота)

"ЦСКА 1948" - ЦСКА 14:45 ч.

(по Диема спорт)

"Арда" - "Славия" 17:15 ч.

(по Диема спорт)



15 февруари (неделя)

"Локомотив" (Пд) - "Черно море" 12:00 ч.

(по Диема спорт)



"Лудогорец" - "Берое" 14:30 ч.

(по Диема спорт)

"Левски" - "Ботев" (Пд) 17:00 ч.

(по Диема спорт)

16 февруари (понеделник)

"Септември" (Сф) - "Монтана" 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Вр) - "Добруджа" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 20 15 2 3 46:13 47 2. "ЦСКА 1948" 20 12 4 4 32:20 40 3. "Лудогорец" 20 11 7 2 38:14 40 4. "Черно море" 20 9 7 4 25:14 34 5. ЦСКА 20 9 7 4 30:17 34 6. "Локо" (Пд) 20 8 8 4 22:22 32 7. "Славия" 20 7 7 6 23:23 28 8. "Локо 1929" (Сф) 21 6 9 6 24:23 27 9. "Ботев" (Вр) 20 6 7 7 16:19 25 10. "Арда" 20 6 6 8 21:22 24 11. "Ботев" (Пд) 20 6 4 10 25:29 22 12. "Спартак 1918" (Вн) 21 3 10 8 20:32 19 13. "Берое" 20 3 8 9 16:32 17 14. "Монтана" 20 3 6 11 14:34 15 15. "Добруджа" 20 4 3 13 16:29 15 16. "Септември" 20 4 3 13 19:44 15 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

12 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

11 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

10 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

9 гола: Евертон Бала ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

8 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

7 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 1 за "Левски"), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн);

5 гола: Хуан Переа (1 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Майкон ("Левски"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Петър Станич ("Лудогорец"), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Янис Гермуш ("Славия"), Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа");

3 гола: Томаш Силва ("Добруджа"), Бърнард Текпетей и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Георг Стояновски, Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Лумбард Делова, Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Антоан Стоянов и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Феликс Ебоа Ебоа, Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Мазир Сула и Радослав Кирилов ("Левски"), Кайо Видал, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов ("Добруджа"), Лазар Марин, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Хосе Мартинес, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Руан Круз, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Лео Перейра, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Севи Идриз, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Димо Кръстев, Жота Лопеш, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Атанас Кабов, Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".

.