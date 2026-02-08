Медия без
Българин пак бе признат за най-възрастен футболист в света

Три години по-късно Георги Петков отново е носител на това постижение

Днес, 09:50
Георги Петков (вляво) отново е официално най-възрастният футболист в света в елитните дивизии.
БГНЕС
Георги Петков официално беше потвърден като най-възрастен футболист в първите дивизии в света за 2025 г. от Международната федерация за футболна история и статистика (IFFHS).

На 10 май м.г. той излезе като титуляр за "Славия" в столичното дерби срещу "Локомотив 1929" и дори не пусна гол при равенството 0:0. В този мач той бе на 49 години и 57 дни, като тогава стана ясно, че е подобрил постижението за най-възрастен футболист. До края на годината нито един друг състезател не подобри рекорда.

Следващият в класацията е вратарят на "Флуминензе" Фабио, който в последния си мач за 2025 г., на 15 декември при 1:1 с "Вашку да Гама", е бил на 45 години и 77 дни. Разликата между него и Петков е, че бразилецът играе редовно за клуба си, докато за бившия български национал това бе първи мач от над две години и първа поява като титуляр от около 3 години.

И все пак - Георги Петков успя да си върне рекорда след 3 годишно прекъсване. От IFFHS го бяха признали за най-възрастен в света за 2022 г.

Ветеранът от "Славия" е и единственият българин сред първите 40 в света, подредени по възраст по време на игра. Най-популярното име сред тях е на бившия нападател на "Байерн" и "Манчестър С" Роке Санта Круз. Парагваецът играе сега в родината си за "Либертад", като на 27 ноември се е появил при победата с 2:0 над "Хенерал Кабайеро" на 44 години и 103 дни. Това му отрежда 11-то място в класацията.

Ключови думи:

Георги Петков, IFFHS

