Мбапе е и кралят на хеттриковете за 2025 г.

Неговият подгласник пък е сред тримата в света с пет гола в един мач

Днес, 10:54
Килиан Мбапе (вляво) обира овациите след един от головете си в най-резултатния си мач през м.г. - срещу "Олимпиакос", в който вкара 4 гола за победата на "Реал" с 4:3.
Килиан Мбапе (вляво) обира овациите след един от головете си в най-резултатния си мач през м.г. - срещу "Олимпиакос", в който вкара 4 гола за победата на "Реал" с 4:3.

Само седмица, след като бе обявен за голмайстор №1 в света за 2025 г., Килиан Мбапе получи ново признание от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). Французинът се оказа футболистът с най-много хеттрикове за изминалата година. Той е вкарал общо 5, всичките с екипа на "Реал" (Мадрид), т.е. само на клубно ниво. В четири от мачовете той се е разписал по три пъти, а в един - четири пъти, при победата с 4:3 над "Олимпиакос" в Шампионската лига.

Неговият подгласник - бразилецът Бергсон от малайзийския "Жохор Дарул Такзим", е вкарал също пет хеттрика, но е класиран на второ място заради по-ниския рейтинг на този шампионат. Бергсон обаче изпъква и с друго. Той е един от тримата футболисти в света, който е вкарал пет гола в един мач през 2025 г. Останалите двама са германецът Ленард Тай, играещ за сингапурския "Лайън Сити Сейлърс", както и филипинецът Фин Макданиъл, който в родината си играе за "Сталион Лагуна".

Макданиъл обаче е вкарал и повече голове в един двубой през м.г. - 6, но не държи постижението сам, а го поделя с Питър Фантавонг от лаоския "Езра".

Всъщност двама футболисти са записали повече хеттрикове от Мбапе и Бергсон, но не са в класацията, тъй като пуерториканското първенство, където играят и двамата, е с аматьорски статут и е извън 100-те водещи, по критериите на IFFHS. Това са Кевин Ернандес ("Академика Кинтана") и Хорхе Ривера ("Метрополитан"). Любопитното е, че Ернандес и Ривера изпревариха Килиан Мбапе и по голове в националното първенство за календарната 2025 г., но по споменатата причина французинът отново бе обявен за №1 по този показател.

И тъкмо заради ниския рейтинг на шампионатите на Филипините, Лаос и Сингапур, се приема, че Бергсон е играчът с най-много голове в един мач.

