Килиан Мбапе е голмайстор №1 в света за 2025 г.

ЕПА/БГНЕС Никой не успя да задмине Килиан Мбапе по общ брой голове през изминалата година.

Килиан Мбапе е ненадминат сред голмайсторите в световен мащаб през изминалата година. Това обяви Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS).

На ниво национални шампионати 27-годишният французин е отбелязал 39 гола за "Реал" (Мадрид) в Ла Лига за календарната 2025 г. Така е оставил зад себе си Лионел Меси (35 гола за "Интер Маями" в Мейджър лийг сокър) и Хари Кейн (31 гола за "Байерн" в Бундеслигата).

Всъщност повече от тримата са вкарали двама футболисти в пуерториканското първенство - Кевин Ернандес от "Академика Кинтана" - 48, и Хорхе Ривера от "Метрополитан" - 40. И двамата обаче не са включени, тъй като местната елитна Лига Пуерто Рико е аматьорска и е извън 100-те първенства, включени в класацията.

Мбапе заслужи и много по-важното отличие за най-добър голмайстор изобщо, тъй като е отбелязал общо най-много голове - 66 - за клуба си и за националния отбор през 2025 г.. От тях 59 са за "Реал" във всички турнири, а останалите 7 са с екипа на Франция. Така той печели голямото голмайсторско отличие на IFFHS за втори път след 2022 г., тогава с екипа на "Пари Сен Жермен".

С тези 66 гола Мбапе изравни именития си сънародник Жюст Фонтен, който до момента бе французинът с най-много попадения за една календарна година - през 1958 г.

Но представянето на голямата звезда на "Реал" е едва четвърто по резултатност за една година от началото на XXI век. Пред него са Лионел Меси с фантастичните 91 гола през 2012 г., а Кристиано Роналдо и Роберт Левандовски са вкарали по 69 - съответно през 2013 и 2021 г.

В тройката за изминалата година след Мбапе са Хари Кейн с 60 гола и голмайсторът на "Манчестър С" Ерлинг Холанд с 57. И тримата са си подобрили през 2025 г. най-добрите годишни постижения - Мбапе е вкарал 10 повече от досегашния си рекорд от 56 гола, Холанд се е подобрил със 7 (от 50 на 57), а Кейн - с 4 (до 56 на 60).

За отбелязване е, че само на ниво национални отбори Мбапе е едва на четвърто място за 2025 г., при това го дели с габонеца Пиер-Емерик Обамеянг и костариканеца Алонсо Мартинес, които също са вкарали по 7 пъти за своите държави.

Най-много за страната си се е разписвал Ерлинг Холанд - 17 пъти за Норвегия, следван от Хари Кейн и Виктор Осимен, които имат по 9, респективно за Англия и Нигерия. Третата позиция е за Кристиано Роналдо, който има 8 за Португалия.