Шампионската лига има своя нов най-неудачен играч

ЕПА/БГНЕС Заедно с честта да носи екипа на "Аякс", Оскар Глох записа и разочароваща серия от загуби, с която влезе в историята на Шампионската лига.

Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS) намери кой е футболистът, гонен от най-голяма несполука в Шампионската лига. Оказа се, че това е халфът на "Аякс" Оскар Глох, който влезе в историята на турнира по неприятен начин - стана първият футболист, записал 11 поредни домакински загуби. Това се случва в периода от 10 март 2023 до 28 януари 2026 г.

21-годишният израелски национал е играл в четирите поражения на "Аякс" в Амстердам в основната фаза на турнира този сезон - 0:2 от "Интер", 0:3 от "Галатасарай", 0:2 от "Бенфика" и 1:2 от "Олимпиакос". А преди това е записал и 7 поредни домакински загуби в предишния си клуб "Ред Бул Залцбург". Това всъщност са и 11-те домакински мача на Глох в Шампионската лига до момента в кариерата му, което означава, че той е загубил всичките.

Нито един друг футболист не е имал подобна серия. Босненският национал Амар Дедич има 10 поредни домакински загуби, като 8 от тях са с "Ред Бул Залцбург", където беше съотборник на Глох. Другите две са с "Бенфика", но тази негативна поредица за десния бек приключва на 12 декември м.г. при победата на лисабонския тим с 2:0 над "Наполи".

Серията на Глох може да бъде удължена, ако "Аякс" участва през следващия сезон в Шампионската лига. Интересното е, че той е имал доста по-успешни гостувания - нидерландският тим е успял да избегне загуба в 5 от 11-те мача, в които Оскар Глох участва. А и петте му гола в турнира са отбелязани на чужд терен.