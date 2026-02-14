Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шампионската лига има своя нов най-неудачен играч

Халф на "Аякс" стана първият в историята на турнира, който е играл при 11 поредни домакински загуби

14 Февр. 2026
Заедно с честта да носи екипа на "Аякс", Оскар Глох записа и разочароваща серия от загуби, с която влезе в историята на Шампионската лига.
ЕПА/БГНЕС
Заедно с честта да носи екипа на "Аякс", Оскар Глох записа и разочароваща серия от загуби, с която влезе в историята на Шампионската лига.

Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS) намери кой е футболистът, гонен от най-голяма несполука в Шампионската лига. Оказа се, че това е халфът на "Аякс" Оскар Глох, който влезе в историята на турнира по неприятен начин - стана първият футболист, записал 11 поредни домакински загуби. Това се случва в периода от 10 март 2023 до 28 януари 2026 г.

21-годишният израелски национал е играл в четирите поражения на "Аякс" в Амстердам в основната фаза на турнира този сезон - 0:2 от "Интер", 0:3 от "Галатасарай", 0:2 от "Бенфика" и 1:2 от "Олимпиакос". А преди това е записал и 7 поредни домакински загуби в предишния си клуб "Ред Бул Залцбург". Това всъщност са и 11-те домакински мача на Глох в Шампионската лига до момента в кариерата му, което означава, че той е загубил всичките.

Нито един друг футболист не е имал подобна серия. Босненският национал Амар Дедич има 10 поредни домакински загуби, като 8 от тях са с "Ред Бул Залцбург", където беше съотборник на Глох. Другите две са с "Бенфика", но тази негативна поредица за десния бек приключва на 12 декември м.г. при победата на лисабонския тим с 2:0 над "Наполи".

Серията на Глох може да бъде удължена, ако "Аякс" участва през следващия сезон в Шампионската лига. Интересното е, че той е имал доста по-успешни гостувания - нидерландският тим е успял да избегне загуба в 5 от 11-те мача, в които Оскар Глох участва. А и петте му гола в турнира са отбелязани на чужд терен.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Шампионска лига, Аякс, IFFHS

Още новини по темата

Само един наш клуб в световния Топ 500 прогресира
11 Февр. 2026

Българин пак бе признат за най-възрастен футболист в света
08 Февр. 2026

"Марица" изпусна шанса да продължи в Европа
04 Февр. 2026

"Реал" ще срещне последния си кошмар в плейофите на ШЛ
30 Яну. 2026

Холивудски сценарий изхвърли "Реал" от Топ 8
29 Яну. 2026

Николов стана реализатор №1 за "Лубе" в Европа
22 Яну. 2026

"Байерн" стигна с 10 души до 1/8-финалите в Шампионската лига
22 Яну. 2026

Безупречният "Арсенал" подпечата билета си за 1/8-финалите в ШЛ
21 Яну. 2026

Българското първенство доближи световния Топ 30
18 Яну. 2026

Само един наш клуб завърши 2025 г. в световния Топ 200
16 Яну. 2026

"Марица" не взе гейм от шампиона на Германия
15 Яну. 2026

Мбапе е и кралят на хеттриковете за 2025 г.
14 Яну. 2026

Килиан Мбапе е голмайстор №1 в света за 2025 г.
07 Яну. 2026

Роналдо записа ново голямо постижение във футбола
29 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?