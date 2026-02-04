"Марица" изпусна шанса да продължи в Европа

CEV "Марица" приключи участие в Европа, след като спечели само един от шест изиграни мача в груповата фаза на ШЛ.

"Марица" (Пловдив) изигра силен мач и беше само на гейм разстояние от класиране за втория по сила европейски клубен турнир по волейбол при жените - за Купата на CEV. "Жълто-сините" обаче загубиха гостуването си на френския "Льовалоа Пари Сен Кло" с 2:3 (-24, 22, 17, -22, -10) и завършиха на последното 4-то място в група Е на Шампионската лига.

При победа възпитаничките на турския треньор Ахметджан Ершимшек щяха да изместят парижанки от третата позиция и да участват в 1/4-финалите на втората надпревара. Сега "Льовалоа" ще се изправи там срещу турския гранд "Галатасарай".

А "Марица" приключва участие в Европа, след като спечели само един от шест изиграни мача в груповата фаза на ШЛ. Пловдивчанки победиха френския шампион с 3:1 в първата среща като домакини в зала "Колодрума" в началото на януари. Освен това маричанки взеха гейм при гостуването си на полския "Девелопрес" (Жешув) и два гейма при домакинството си на германския "Палмберг" (Шверин).

В крайното класиране на група Е българският първенец завърши с 5 т. (1-5), на точка зад "Льовалоа" (6 т., 3-3). Победител в потока стана "Девелопрес" с 15 т. (5-1), а втори е "Палмберг" с 10 т. (3-3).