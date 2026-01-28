Холивудски сценарий изхвърли "Реал" от Топ 8

ЕПА/БГНЕС Украинският вратар на "Бенфика" Анатолий Трубин бележи с глава гола във вратата на "Реал", с който класира лисабонци за плейофите в Шампионската лига.

Рекордьорът с 15 титли на Европа "Реал" (Мадрид) стана жертва на футболен сценарий, достоен за холивудска спортна драма. Испанският гранд ще трябва да премине през допълнителния плейофен кръг от елиминациите в Шампионската лига, след като изпадна от Топ 8 на най-силния континентален клубен турнир.

В заключителния VIII кръг от редовната фаза "кралският клуб" загуби с 2:4 като гост на "Бенфика" в Лисабон и се свлече на 9-а позиция в крайното класиране. При развитието на останалите мачове мадридчани се нуждаеха от поне точка, за да запазят място в челната осмица и да се класират директно за 1/8-финалите.

"Орлите" от португалската столица пък трябваше да бият с поне два гола разлика, за да влязат в Топ 24 и да участват в плейофите. И те го постигнаха буквално в последната секунда от мача на своя ст. "Луш", при това по крайно неправдоподобен начин.

Резултатът в края на редовното време беше 3:2 в полза на "Бенфика", а съдията назначи 6 минути добавено време. В него "Реал" остана с двама души по-малко на терена след глуповати червени картони на Раул Асенсио и Родриго.

В 98-ата минута треньорът на португалците Жозе Моуриньо позволи на вратаря Анатолий Трубин да се включи в атака при изпълнението на пряк свободен удар и след центрирането именно украинският страж вкара с глава попадението, класирало лисабонци напред. Малка подробност е, че това беше изобщо първа победа в кариерата на Специалния срещу "Реал", който той води от 2010 до 2013 г.

Благодарение на издънката на "белия балет" директно класиране за 1/8-финалите си осигури "Манчестър Сити", който зае 8-ата позиция във финалното подреждане. В последния кръг "гражданите" биха рутинно "Галатасарай" с 2:0 у дома и събраха 16 т.

Със същия актив и по-добра голова разлика местата от 5-о до 7-о заеха "Барселона", "Челси" и "Спортинг" (Лисабон). Непоклатим на първа позиция завърши "Арсенал", който записа осма поредна победа след 3:2 у дома срещу "Кайрат" и постигна максималния актив от 24 т.

Челната тройка допълниха шампионите на Германия и Англия - "Байерн" (Мюнхен) с 21 т., и "Ливърпул" с 18 т., които също спечелиха мачовете си тази вечер. Баварците изтръгнаха успех с 2:1 като гости на ПСВ "Айндховен", а мърсисайдци разпиляха "Карабах" с 6:0 на своя "Анфилд".

Топ 4 допълни друг английски отбор - "Тотнъм" със 17 т. Лондончани завършиха кампанията с 2:0 в гостуването срещу "Айнтрахт" във Франкфурт.

Жребият за плейофната фаза в Шампионската лига ще се проведе в петък (30 януари) от 13:00 ч. българско време. В тегленето в централата на УЕФА в Нион ще има две урни - отборите от 9-о до 16-о място ще бъдат поставени, а тези от 17-о до 24-то ще са непоставени.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - VIII КРЪГ



28 януари

"Пари Сен Жермен" - "Нюкасъл" 1:1 (Витиня 8; Уилок 45+2)

"Манчестър Сити" - "Галатасарай" 2:0 (Холанд 11, Шерки 29)

"Ливърпул" - "Карабах" 6:0 (Мак Алистър 15, 61, Вирц 21, Салах 50, Екитике 57, Киеза 90)

"Борусия" (Дортмунд) - "Интер" 0:2 (Димарко 81, Диуф 90+4)

"Барселона" - "Копенхаген" 4:1 (Левандовски 48, Ямал 60, Рафиня 69-д, Рашфорд 85; Дадасон 4)

"Арсенал" - "Кайрат" 3:2 (Гьокереш 3, Хаверц 15, Мартинели 36; Жоржиньо 7-д, Рикардиньо 90+3)

"Байер" (Леверкузен) - "Виляреал" 3:0 (Тилман 12, 35, Грималдо 57)

"Атлетико" (Мадрид) - "Будьо/Глимт" 1:2 (Сьорлот 15; Сьоволд 34, Хьог 59)

"Бенфика" - "Реал" (Мадрид) 4:2 (Шйелдеруп 36, 54, Павлидис 45+5-д, Трубин 90+8; Мбапе 30, 58)

"Айнтрахт" (Франкфурт) - "Тотнъм" 0:2 (Коло Муани 47, Соланке 77)

"Брюж" - "Олимпик" (Марсилия) 3:0 (Диахон 4, Вермант 11, Станкович 79)

ПСВ "Айндховен" - "Байерн" (Мюнхен) 1:2 (Сайбари 78; Мусиала 58, Кейн 84)

"Аякс" - "Олимпиакос" 1:2 (Долберг 69-д; Желсон Мартинс 52, Есе 79)

"Наполи" - "Челси" 2:3 (Вергара 33, Хьойлунд 43; Фернандес 19-д, Жоао Педро 61, 82)

"Монако" - "Ювентус" 0:0

"Юнион Сен Жилоа" - "Аталанта" 1:0 (Халаили 70)

"Атлетик" (Билбао) - "Спортинг" (Лисабон) 2:3 (Сансет 3, Гурусета 28; Диоманде 12, Франсиско Тринкао 62, Алисон Сантос 90+4)