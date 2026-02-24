Медия без
"Интер" се разпадна у дома и е аут от ШЛ

"Атлетико" изпълни мисията си в реванша от плейофите, за да влезе в Топ 16

25 Февр. 2026Обновена
Халфът на "Интер" Давиде Фратези е изпаднал в отчаяние в средата на терена, докато футболистите на "Будьо/Глимт" празнуват историческото си класиране за 1/8-финалите в Шампионската лига.
Халфът на "Интер" Давиде Фратези е изпаднал в отчаяние в средата на терена, докато футболистите на "Будьо/Глимт" празнуват историческото си класиране за 1/8-финалите в Шампионската лига.

Трикратният европейски шампион "Интер" стана първата елитна жертва на плейофния кръг в Шампионската лига по футбол. Вицешампионът на Италия, настоящ убедителен лидер в Серия А и финалист от предишното издание на най-силния континентален клубен турнир се сгромоляса за втори път срещу норвежкия вицешампион "Будьо/Глимт". "Нерадзурите" загубиха реванша у дома с 1:2 и приключиха участие със срамния за клубните традиции и претенции общ резултат 2:5.

Възпитаниците на румънския треньор Кристиан Киву буквално се разпаднаха пред пълните трибуни на своя "Джузепе Меаца", придобил статут на олимпийски стадион преди две седмици. А норвежката доминация от зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 сякаш чудодейно се пренесе и на футболния терен.

Гостите от Полярния кръг нанесоха унизителния за италианците удар в рамките на четвърт час след почивката. Първо в 58-ата мин. Йенс Петер Хауге се възползва от безобразна грешка на Мануел Аканджи на метри от наказателното поле, а в 72-рата Хокон Евйен вкара за 2:0 с две докосвания и перфектен завършващ изстрел с десния крак.

Пет минути по-късно италианците се разписаха почетно със спорен гол на Алесандро Бастони, при който дори не изглеждаше сигурно, че топката е преминала голлинията. Съдията беше категоричен в решението си, доверявайки се и на технологията, но така или иначе попадението не отми дори частично срама на "Интер".

Всички останали фаворити се справиха със задачите си тази вечер. Пред най-голямото предизвикателство беше изправен "Атлетико" (Мадрид), който в първия двубой с "Брюж" завърши 3:3 като гост в Белгия.

В домакинството на своя ст. "Рияд Еър Метрополитано" испанският гранд не допусна сензация, макар резултатът на почивката да беше равен - 1:1. "Дюшекчиите" се наложиха с 4:1 след хеттрик на Александър Сьорлот (23, 76, 87) и попадение на Джони Кардосо (48), неутрализирали гола на Хоел Ордонес (36) за гостите.

Другите два двубоя тази вечер бяха предрешени още мината седмица и интрига в тях реално нямаше. Особено скучно беше на ст. "БайАрена" в Леверкузен, където германският "Байер" и гръцкият "Олимпиакос" завършиха 0:0. В първия мач "червено-черните" бяха спечелили с 2:0 като гости в Пирея и безметежно продължиха към 1/8-финалите.

Гарантирано място в Топ 16 имаше и английският "Нюкасъл", който беше спечелил гостуването си срещу азербайджанския "Карабах" с 6:1 в Баку миналата сряда. Днес "свраките" се наложиха с 3:2 на своя ст. "Сейнт Джеймсис Парк" и довършиха противника си.

Резултатът беше 2:0 още преди да са изтекли и 10 минути след попадения на Сандро Тонали в 4-тата и Жоелинтон в 6-ата. А това превърна азерския тим в първия в историята на Шампионската лига, допуснал 29 гола в рамките на един сезон. Впоследствие новият антирекорд беше фиксиран на 30.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - ПЛЕЙОФИ

24 февруари

"Атлетико" (Мадрид) - "Брюж" 4:1 (Сьорлот 23, 76, 87, Кардосо 48; Ордонес 36) / в първия мач 3:3

"Байер" (Леверкузен) - "Олимпиакос" 0:0 2:0

"Интер" - "Будьо/Глимт" 1:2 (Бастони 77; Хауге 58, Евйен 72) / 1:3

"Нюкасъл" - "Карабах" 3:2 (Тонали 4, Жоелинтон 6, Ботман 52; Дуран 51, Джафаргулиев 57) / 6:1

25 февруари

"Аталанта" - "Борусия" (Дортмунд) 19:45 ч. (по bTV Action) 0:2

"Пари Сен Жермен" - "Монако" 22:00 ч. 3:2

"Ювентус" - "Галатасарай" 22:00 ч. (по Ринг) / 2:5

"Реал" (Мадрид) - "Бенфика" 22:00 ч. (по bTV Action) 1:0
 

Авторът на хеттрик за "Атлетико" Александър Сьорлот обира овациите на феновете по трибуните на "Рияд Еър Метрополитано".
Алехандро Грималдо от "Байер" и Сантяго Хесе от "Олимпиакос" водят незаинтересована битка за топката по време на нулевия мач в Леверкузен.
Камило Дуран (вдясно) е пратил топката във вратата на "Нюкасъл", за да направи общия резултат 2:8 от гледна точка на "Карабах". Финалното му изражение беше 3:9.
