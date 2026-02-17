Медия без
Расизъм, нерви и хвърлени предмети не попречиха на "Реал" в Лисабон

Ефектът "Моуриньо" този път не проработи за "Бенфика", а именитият треньор дори беше изгонен в скандалния мач

Днес, 00:34
Нападателят на "Реал" Винисиус разпалено обяснява на главния рефер Франсоа Летексие, че е наречен "маймуна" от футболист на "Бенфика".
Нападателят на "Реал" Винисиус разпалено обяснява на главния рефер Франсоа Летексие, че е наречен "маймуна" от футболист на "Бенфика".

"Реал" (Мадрид) мина през много премеждия, но все пак успя да спечели с 1:0 като гост срещу "Бенфика" в първия плейофен мач за място на 1/8-финалите в Шампионската лига.

Първото полувреме на мача в Лисабон не предвещаваше бурята, която се разрази след това. Дори имаше доста интересни ситуации, а вратарите Тибо Куртоа ("Реал") и Анатолий Трубин ("Бенфика") бяха причина нулевото равенство да се запази до паузата.

В 50-ата минута мадридчани поведоха. Точен беше Винисиус, който направи чудесен пробив и го завърши по още по-красив начин. Веднага след това обаче бразилецът отиде при главния рефер Франсоа Летексие и обяви, че е наречен "маймуна" от аржентинския футболист на "Бенфика" Джанлука Престиани. Съдията веднага активира протокола за расизъм на терена и мачът бе прекъснат за 8 минути. След това играта беше подновена без последствия за нито един играч.

Това отприщи нервното напрежение и на терена започнаха да преобладават грозни сцени. В 83-ата минута домакините имаха претенции за червен картон за Федерико Валверде за удар по главата на Самуел Дал, но санкция нямаше.

Треньорът на "Бенфика" Жозе Моуриньо започна да беснее край тъча не само заради тази ситуация, но и заради спестено (според него) изгонване на Винисиус. Реферът показа червен картон, но той беше за Моуриньо, чиято аура този път не помогна, както се бе случило в предишния мач между двата отбора през януари, след който "Бенфика" достигна плейофите. Случващото се съвсем нажежи страстите по трибуните и феновете започнаха да замерят играчите на "Реал" с предмети, най-вече Винисиус, с което осигуриха на португалския клуб голяма глоба.

Настоящият носител на отличието в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" пък срещна доста трудности в дербито срещу познатия съперник от Лига 1 - "Монако". Домакините от княжеството поведоха с два бързи гола на Фоларин Балогун още преди 20 минути игра. В 26-ата минута носителят на "Златната топка" за 2025 г. Усман Дембеле се контузи и влезлият вместо него Дезире Дуе се оказа печелившият коз за треньора на парижани Луис Енрике, след като вкара два гола. Между тях се разписа и съотборникът му Ашраф Хакими. Отделно и Витиня изпусна дузпа за гостите. В крайна сметка "Пари Сен Жермен" може да мисли много по-спокойно за реванша идната сряда.

В ранния мач тази вечер "Галатасарай" спечели с изненадващо голям резултат срещу гостуващия "Ювентус" - 5:2, с което даде сериозна заявка за класиране за 1/8-финалите. Нищо не предвещаваше подобен развой до почивката, когато гостите от Торино водеха с 2:1 след откриващ гол за домакините на Габриел Сара и два ответни гола на Теун Копмайнерс. През втората част обаче "Галатасарай" хвърли своите фенове в екстаз, нанизвайки още четири гола без отговор отсреща - два на Ноа Ланг и по един на Давинсон Санчес и Саша Боей.

 

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - ПЛЕЙОФИ ЗА МЯСТО НА 1/8-ФИНАЛИТЕ

17 февруари

"Галатасарай" - "Ювентус" 5:2 (Сара 15, Ланг 49, 75, Санчес 60, Боей 86; Копмайнерс 16, 32) (реваншът е на 25.II)

"Монако" - "Пари Сен Жермен" 2:3 (Балогун 1, 18; Дуе 29, 67, Хакими 41) (25.II)

"Бенфика" - "Реал" (Мадрид) 0:1 (Винисиус 50) (25.II)

"Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта" 2:0 (Гираси 3, Байер 42) (25.II)

 

18 февруари

"Карабах" - "Нюкасъл" 19:45 ч. (по bTV Action) (24.II)

"Будьо/Глимт" - "Интер" 22:00 ч. (по bTV Action) (24.II)

"Брюж" - "Атлетико" (Мадрид) 22:00 ч. (24.II)

"Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен) 22:00 ч. (по Ринг) (24.II)

Максимилиан Байер (вдясно) бележи втория гол за "Борусия" (Дортмунд) в домакинството срещу "Аталанта".
ЕПА/БГНЕС Максимилиан Байер (вдясно) бележи втория гол за "Борусия" (Дортмунд) в домакинството срещу "Аталанта".
Дезире Дуе (вдясно) жестикулира, след като с втория си гол срещу "Монако" е осъществил пълен обрат в резултата и е донесъл победата за "Пари Сен Жермен" с 3:2.
ЕПА/БГНЕС Дезире Дуе (вдясно) жестикулира, след като с втория си гол срещу "Монако" е осъществил пълен обрат в резултата и е донесъл победата за "Пари Сен Жермен" с 3:2.
Турският национал в състава на "Ювентус" Кенан Йълдъз (с топката) се е оклюмал, докато на заден план футболистите на "Галатасарай" се радват на поредния си гол.
ЕПА/БГНЕС Турският национал в състава на "Ювентус" Кенан Йълдъз (с топката) се е оклюмал, докато на заден план футболистите на "Галатасарай" се радват на поредния си гол.
