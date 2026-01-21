"Байерн" стигна с 10 души до 1/8-финалите в Шампионската лига

"Байерн" стана вторият сигурен 1/8-финалист в Шампионската лига след изиграването на мачовете на VII кръг от редовната фаза. Кръг преди приключване на този етап от най-авторитетния европейски клубен турнир баварците са на второ място с 18 т. и не могат да бъдат изместени от първата осмица, която директно си осигурява място на 1/8-финалите. Както е известно, "Арсенал" във вторник си осигури пръв място сред най-добрите 16 тима, като "топчиите" са и единственият отбор с пълен актив от 21 т.

"Байерн" игра около половин час с човек по-малко, след като в 63-ата минута Ким Мин-Жае получи втори жълт картон. Дотогава обаче германският шампион си бе осигурил победата след два гола на Хари Кейн за 3 минути - в 52-ата и 55-ата от дузпа. Англичанинът се размина с хеттрик, след като в 81-ата минута изпусна още една дузпа.

Загадката преди изиграването на мачовете тази вечер беше как ще се представи "Ливърпул" в гостуването срещу "Олимпик" в Марсилия. Шампионът на Англия обаче показа този път класната си страна и спечели безпроблемно с 3:0, като победата можеше и да е още по-убедителна. Доминик Собослай откри резултата точно преди почивката с хитро изпълнение на пряк свободен удар по тревата и наивно подхождане от страна на играчите в стената на "Олимпик". В 72-ата минута пореден опасен пробив на Жереми Фримпонг завърши с шут, при който вратарят на марсилци Херонимо Рули вкара топката във вратата си. А в третата минута на допълнителното време Коди Гакпо оформи крайния резултат. Отделно Мохамед Салах пропусна чисто положение, а Юго Екитике улучи левия страничен стълб в 58-ата минута.

След този успех "Ливърпул" е на четвърто място с 15 точки и много сериозни шансове за директно класиране за 1/8-финалите.

"Барселона" обаче към момента е извън първите 8 тима, въпреки победата си с 4:2 над "Спарта" в Прага, и ще се надява някой от предните отбори да сгреши, за избегне плейофите за място сред последните 16 в турнира. Самият успех в Чехия не дойде лесно. Домакините поведоха чрез Васил Кушей в 10-ата минута, но "Барса" обърна до 2:1 с голове на Фермин Лопес в 34-ата и 42-ата минута. В 44-ата мин. автогол помогна резултатът да стане 2:2, а неудачникът в случая бе неочакван - Роберт Левандовски. След почивката полякът се реваншира, вкарвайки последния гол в 71-ата минута, а преди това Дани Олмо в 63-ата бе осъществил втория обрат за каталунците в двубоя.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2025/2026 - VII КРЪГ



20 януари

"Кайрат" - "Брюж" 1:4 (Садибеков 90+2; Станкович 32, Ванакен 38, Вермант 74, Мехеле 84)

"Будьо/Глимт" - "Манчестър Сити" 3:1 (Хьог 22, 24, Хауге 58; Шерки 60)

"Реал" (Мадрид) - "Монако" 6:1 (Мбапе 5, 26, Мастантуоно 51, Керер 55-авт, Винисиус Жуниор 63, Белингам 80; Тезе 72)

"Интер" - "Арсенал" 1:3 (Сучич 18; Жезус 10, 31, Гьокереш 84)

"Виляреал" - "Аякс" 1:2 (Олувасеи 49; Глох 61, Едвардсен 90)

"Тотнъм" - "Борусия" (Дортмунд) 2:0 (Ромеро 14, Соланке 37)

"Спортинг" (Лисабон) - "Пари Сен Жермен" 2:1 (Суарес 74, 90; Кварацхелия 79)

"Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен) 2:0 (Кощиня 2, Тареми 45+1)

"Копенхаген" - "Наполи" 1:1 (Й. Ларсон 72; Мактоминей 39)



21 януари

"Галатасарай" - "Атлетико" (Мадрид) 1:1 (Йоренте 20-авт; Дж.Симеоне 4)

"Карабах" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 3:2 (Дуран 4, 80, Мустафазада 90+4; Узун 10, Шаиби 78-д)

"Челси" - "Пафос" 1:0 (Кайседо 78)

"Аталанта" - "Атлетик" (Билбао) 2:3 (Скамака 16, Кръстович 88; Гурузета 58, Серано 70, Наваро 74)

"Ювентус" - "Бенфика" 2:0 (К. Тюрам 55, Маккени 64)

"Славия" (Прага) - "Барселона" 2:4 (Кушей 10, Левандовски 44-авт; Ф. Лопес 34, 42, Олмо 63, Левандовски 71)

"Олимпик" (Марсилия) - "Ливърпул" 0:3 (Собослай 45, Рули 72-авт, Гакпо 90)

"Нюкасъл" - ПСВ "Айндховен" 3:0 (Уиса 8, Гордън 30, Барнс 65)

"Байерн" (Мюнхен) - "Юнион Сен Жилоа" 2:0 (Кейн 52, 55-д)