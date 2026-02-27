Медия без
"Манчестър С" и "Реал" пак ще се сблъскат рано в Шампионската лига

Носителят на трофея "Пари Сен Жермен" се размина с "Барселона" на 1/8-финалите

27 Февр. 2026Обновена
На голям екран в централата на УЕФА се вижда изтегленият днес жребий за 1/8-финалите и схемата до финала на 30 май в Будапеща.
ЕПА/БГНЕС
Рекордьорът по отличия в Шампионската лига (15) "Реал" (Мадрид) отново ще се изправи срещу водения от Хосеп Гуардиола "Манчестър С" в 1/8-финалите на тазгодишния турнир. Това стана ясно след тегления днес жребий в централата на УЕФА в Нион, Швейцария, който определи потенциалните двойки до 1/2-финалите включително.

Двата отбора имат вече дълга история, като вече ще играят за пети пореден път в елиминациите и шести път в последните седем години. За последно се паднаха един срещу друг в същата фаза на миналогодишния турнир. Тогава "Реал" продължи след две победи - 3:2 и 3:1. Сега победителят от поредния титаничен сблъсък ще срещне на 1/4-финалите "Байерн" или "Аталанта".

Настоящият носител на трофея "Пари Сен Жермен" ще продължи защитата срещу "Челси". Лондонският отбор изглежда труден съперник, но всъщност е приемлив, тъй като другият възможен вариант за парижани беше "Барселона". Сега победителят от ПСЖ - "Челси" ще се изправи срещу по-добрия от двойката "Галатасарай" - "Ливърпул". А що се отнася до "Барселона", каталунците ще имат сравнително лека задача на 1/8-финалите срещу "Нюкасъл".

 

ЖРЕБИЯТ ЗА 1/8-ФИНАЛИТЕ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА

(1) "Пари Сен Жермен" - "Челси" 
(2) "Галатасарай" - "Ливърпул"
(3) "Реал" (Мадрид) - "Манчестър Сити) 
(4) "Аталанта" - "Байерн" (Мюнхен) 
(5) "Нюкасъл" - "Барселона" 
(6) "Атлетико" (Мадрид) - "Тотнъм"
(7) "Будьо/Глимт" - "Спортинг" (Лисабон)  
(8) "Байер" (Леверкузен) - "Арсенал"

Първите мачове са на 10/11 март, а реваншите - на 17/18 март

ЖРЕБИЯТ ЗА 1/4-ФИНАЛИТЕ

(I) Победител (1) - победител (2)
(II) Победител (3) - победител (4)
(III) Победител (5) - победител (6)
(IV) Победител (7) - победител (8)

Първите мачове ще се играят на 7/8 април, а реваншите - на 14/15 април.


ЖРЕБИЯТ ЗА 1/2-ФИНАЛИТЕ

Победител (I) - победител (II)
Победител (III) - победител (IV)

Първите мачове ще се играят на 28/29 април, а реваншите - на 5/6 май.

 

Италиански сблъсък е гвоздеят в Лига Европа

Изцяло италианска двойка ще има на 1/8-финалите във втория по значимост турнир Лига Европа. Жребият отреди един срещу друг да са "Рома" и "Болоня". Сред другите по-интересни сблъсъци са "Щутгарт" - "Порто" и "Лил" - "Астън Вила".

ЖРЕБИЯТ ЗА 1/8-ФИНАЛИТЕ В ЛИГА ЕВРОПА

(1) "Генк" - "Фрайбург"
(2) "Болоня" - "Рома"
(3) "Ференцварош" - "Брага"
(4) "Щутгарт" - "Порто"
(5) "Панатинайкос" - "Бетис"
(6) "Нотингам Форест" - "Мидтиланд"
(7) "Селта" - "Олимпик" (Лион)
(8) "Лил" - "Астън Вила"

Първите мачове са на 12 март, а реваншите - на 19 март

ЖРЕБИЙ ЗА 1/4-ФИНАЛИТЕ

(I) Победител (1) - победител (7)
(II) Победител (3) - победител (5)
(III) Победител (4) - победител (6)
(IV) Победител (2) - победител (8)

Първите мачове са на 9 април, а реваншите - на 16 април.

ЖРЕБИЙ ЗА 1/2-ФИНАЛИТЕ

Победител (I) - победител (II)
Победител (III) - победител (IV)

Първите мачове са на 30 април, а реваншите - на 7 май.

 

Двама български футболисти научиха съперниците си в Лигата на конференцията

Двама български футболисти ще участват с клубовете си в 1/8-финалите на третия европейски клубен турнир - Лига на конференцията. Вратарят Пламен Андреев и защитникът Мартин Георгиев се включват директно в тази фаза, след като осъществиха трансферите си съответно в "Лех" (Познан) и АЕК. "Лех" с Андреев ще срещне "Шахтьор" (Донецк), а АЕК се падна със словенския "Целье".

ЖРЕБИЯТ ЗА 1/8-ФИНАЛИТЕ В ЛИГАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

(1) "Лех" (Познан) - "Шахтьор" (Донецк)
(2) АЗ "Алкмаар" - "Спарта" (Прага)
(3) "Кристъл Палас" - АЕК (Ларнака)
(4) "Фиорентина" - "Ракув"
(5) "Самсунспор" - "Райо Валекано"
(6) "Целие" - АЕК (Атина)
(7) "Сигма" (Оломоуц) - "Майнц 05"
(8) "Риека" - "Страсбург"

Първите мачове са на 12 март, а реваншите - на 19 март

ЖРЕБИЙ ЗА 1/4-ФИНАЛИТЕ

(I) Победител (1) - победител (2)
(II) Победител (3) - победител (4)
(III) Победител (5) - победител (6)
(IV) Победител (7) - победител (8)

Първите мачове са на 9 април, а реваншите - на 16 април.

ЖРЕБИЙ ЗА 1/2-ФИНАЛИТЕ

Победител (I) - победител (II)
Победител (III) - победител (IV)

Първите мачове са на 30 април, а реваншите - на 7 май.

Трофеят в Шампионската лига беше показан днес преди тегленето на жребия за останалите елиминационни фази до финала.
