Националният отбор и клубове по щанги готвят протест пред ММС

Националният отбор по вдигане на тежести и клубове от страната подготвят протест пред министерството на младежта и спорта (ММС) срещу все още изпълняващия длъжността председател на федерацията (БФВТ) Стефан Ботев. Това научи "Сега" от свои източници, които разкриха, че планираната дата е 5 март, а в момента вървят съгласувателните процедури с общината.

Според информацията, в протеста ще се включат всички национали, включително и олимпийският шампион Карлос Насар, който публично застана срещу Стефан Ботев на извънредното общо събрание на 15 декември.

Преди няколко дни, на поредно заседание на УС е имало остра размяна на реплики между Ботев и спечелилия вота на извънредното събрание Асен Златев, както и други членове на управата. Проблемът е, че БФВТ не може да подаде финансов отчет към ММС и този факт възпрепятства придвижването на документите за финансиране на федерацията за 2026 г. А финансов отчет не може да се подаде, защото Ботев не бил предоставил всички разходни документи за харчовете през изминалата година и повечето членове на УС отказват да подпишат непълен доклад.

Преди 11 дни Стефан Ботев разпространи имейл до всички клубове по вдигане на тежести. В него той обвини Асен Златев, че не е осигурил финансиране на БФВТ, обяви, че сметките са блокирани от кредитори, е че председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е оттеглил финансовата си подкрепа, защото бил обиден от изказвания на хора от щенги средите.

Златев обаче все така ине е встъпил в длъжност заради съдебни жалби срещу избора му от страна на три клуба, близки до Стефан Ботев. Именно това е било изтъкнато на разгорещеното заседание на УС в края на миналата седмица. Членовете на управата са призовали Ботев сам да се оттегли, или пък да поиска от обжалващите клубове да изтеглят обжалванията, за да може да се нормализира дейността. Той обаче категорично е отказал и отново е хвърлил вината за тежкото финансово положение върху Асен Златев и подкрепящите го членове на УС.

В тази патова ситуация, освен че на практика са блокирани всички плащания на БФВТ, съществува реална заплаха националите да не участват на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия) през април. Именно тази опасност е подтикнала щангистите, а и клубове от страната, да прибегнат до протест, с който да обърнат внимание на служебния спортен министър Димитър Илиев и на спортната общественост за проблема.

Докато върви подписката за участие в планираната проява, националните отбори са на лагер във Варна. От мъжкия състав, с треньор Радослав Атанасов, в момента там са 12 щангисти, докато Карлос Насар тренира индивидуално.