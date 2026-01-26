Медия без
Стефан Ботев се оттегли временно от федерацията по щанги

Двукратният световен шампион е обявил здравословни причини

Днес, 16:52
Стефан Ботев (вляво) изгуби изборите на 15 декември срещу Асен Златев (вдясно) и така човекът, който временно ще движи делата на федерацията става Марин Милашки (в средата)
Делян Кючуков
Стефан Ботев, който все още е вписаният от съда президент на федерацията по вдигане на тежести (БФВТ), обяви, че се оттегля временно от поста. Двукратният световен шампион и двукратен олимпийски бронзов медалист е изпратил имейл до всички клубове, в който обявява, че причините са здравословни.

"В периода на моето отсъствие, възлагам управлението на текущата дейност, оперативното ръководство и управлението на процесите на Управителния съвет и на генералния секретар на федерацията", пише в краткото си писмо Ботев.

Само преди ден той бе в Дания на турнира по вдигане на тежести "Копенхаген къп", заедно с треньора Пламен Братойчев, който пък бе там в качеството му на съдия. 

На 15 декември Стефан Ботев загуби изборите за нов президент по време на извънредното общо събрание на БФВТ с 11:20 гласа срещу олимпийския шампион от Москва`80 Асен Златев, който бе публично подкрепен от новата звезда на щангите Карлос Насар.

Още на следващия ден три клуба, приближени до Ботев, обжалваха съдебно решенията на събранието и вписването на Асен Златев и на новоизбрания УС бе стопирано.

В момента де юре Управителният съвет е този на Ботев, който (без двама души е и новоизбраният на 15 декември). Генерален секретар при старото ръководство е Марин Милашки, който е избран и в новия УС. 

