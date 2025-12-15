И новият шеф на щангите чака пари от Пеевски

Делян Кючуков Новият президент на федерацията по вдигане на тежести Асен Златев (вдясно) говори пред делегатите на извънредното общо събрание, а досегашният - Стефан Ботев (вляво), преглежда книжата за провеждащия се форум.

Очаквано Асен Златев е новият президент на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ). На извънредното общо събрание за него гласуваха представители на 20 клуба от присъстващи общо 33. Други 11 бяха против, а два се въздържаха.

Събранието премина в изтъкване от страна на досегашния президент Стефан Ботев как е извадил федерацията от тежкото финансово състояние с помощта на средства, осигурени от лидера на ДПС-НН Делян Пеевски и намеци, че ако не бъде преизбран, това финансиране ще спре. Същевременно Златев рекламира пред делегатите своята дългосрочна програма за развитието на този спорт у нас.

Стефан Ботев представи накратко данни за финансовото състояние, от които стана ясно, че задълженията на федерацията са паднали до 760 000 лв. от първоначалните 1.1 млн., които започнаха да се погасяват с въпросните средства, обещани от Пеевски. Освен това все още не е приключил казусът от 2023 г. с неизплатените осигуровки на националите. Там, според Ботев, се очаква негативно развитие, което означавало общите задължения да нараснат до 822 000 лв.

След като изборът мина, Асен Златев обяви на свой ред, че ще влезе във връзка с Делян Пеевски, за да го промоли да продължи да помага със средства. "Ако той не се съгласи, тогава имаме втори и трети вариант, но няма сега да разкривам какви са", допълни новият президент, който е олимпийски шампион от Москва 1980.

Днес беше сменен и генералният секретар на федерацията Марин Милашки. Постът се поема от досегашния член на УС и президент на клуба "Тараненко" (Русе) Мариета Христова.

Милашки пък попадна в списъка на Златев за нов управителен съвет и беше избран. Заедно с него в основната управа на федерацията влязоха всички от досегашния УС - Йордан Михайлов ("Титан", Вн), Николай Ценков (Червен бряг), Златан Ванев, Кемал Мустафа, Мариета Христова и Златев, в качеството на президент.

Още по време на гласуването из залата тръгна слух, че няколко клуба, които поддържат Стефан Ботев, възнамеряват да обжалват днешния избор, както се случи преди няколко години при предаването на властта от Неделчо Колев към Ариф Маджид, както и се случва в момента в Българския олимпийски комитет.

Явно в опит да предотврати подобно развитие Асен Златев декларира, че какъвто и да е вотът, той или негови клубове поддръжници няма да обжалват решенията на събранието и призова за същото Стефан Ботев, който се въздържа от коментар по темата пред делегатите.

Сред присъстващите на общото събрание беше и олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар, който след гласуването заяви пред делегатите, че подкрепя застава зад Златев и призова всеки, който е против новия президент да излезе и да го заяви публично. Никой не се отзова на този призив.