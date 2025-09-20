Медия без
МОК направи още по-трудно взимането на квоти в щангите

Това стана с добавянето на още две категории без увеличаване на броя на щангистите за ЛА 2028

Днес, 11:22
На игрите в Париж 2024 Карлос Насар стана шампион в кат. до 89 кг. На Евро 2025 в Кишинев взе третото си европейско злато в кат. 96 кг
Международнана федерация по вдигане на тежести (IWF) обяви, че МОК се е съобразил с искането ѝ и включил в олимпийската програма за Лос Анджелис 2028 две допълнителни категории. Това обаче води автоматично до намаляване на броя на щангистите във всяка категория, съответно и до по-трудно печелене на квоти.

"Това важно и значимо решение е в резултат на препоръката на Комисията по олимпийската програма и наше искане. Квотата от общо 120 щангисти (60 мъже и 60 жени) остава непроменена. Това означава, че тези спортисти ще се състезават в общо 12 категории (по 6 за всеки пол), с общо 10 щангисти на дисциплина", пише в изявлението си IWF.

Двете допълнителни категории ще бъдат включени в тенировъчните и състезателни дни, установени по-рано в програмата за игрите, според която в ЛА 2028 щангите ще са межзу 25 и 29 юли.

IWF все още не е определила кои шест категории при мъжете и жените ще бъдат включени в олимпийската програма. През декември федерацията взе решение за промяна на тегловите разреди в щангите, която влезе в сила от 1 юни 2025 г. От съществуващите дотогава 10 категории бяха премахнати две.

Така мъжките категории станаха: 60, 65, 71, 79, 88, 98, 110, +110 кг; а женските - 48, 53, 58, 63, 69, 77, 86, +86 кг. Очакванията бяха олимпийските категории да са съответно: 65, 79, 94, 110, +110 (мъже) и 53, 63, 77, 86, +86 (жени).

След новата промяна решението за това как да бъдат обединени някои съседни категории, за да се вмести IWF в изискването на МОК за по само 10-има участници в 2х6 категории, трябва да бъде взето до края на тази година. Олимпийският цикъл ще започне с континенталните първенства през 2026 г., като отново, както и преди Париж 2024, ще се прави индивидуална ранглиста за всяка категория и първите 10 в нея (а не 12, както се предвиждаше) ще имат право на участие в ЛА 2028.

