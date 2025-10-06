Индонезийски щангисти подобриха два световни рекорда

EПА/БГНЕС След олимпийската титла от Париж 2024, Ризки Джунианся вече има и световна, но в новата категория до 79 кг

Двама индонезийски щангисти поставиха последователно световни рекорди в изтласкването на новата кат. 79 кг по време на 90-ото първенство на планетата по вдигане на тежести във Фьорде (Нор).

Олимпийският шампион от Париж 2024 в кат. 73 кг Ризки Джунианся стана златен медалист за първи път в кариерата си след сребърни медали на световните през 2022 и 2024 г. Тази вечер 22-годишният индонезиец тласна 204 кг във втория си опит и така подобри световния рекорд и си осигури титлата в двубоя с постижение от 361 кг. Този сбор е и изравнен световен стандарт в двубоя. На игрите в Париж индонезиецът триумфира с двубой от 354 кг - олимпийски рекорд в кат. 73 кг, а Божидар Андреев стана бронзов медалист с 344 кг.

Както е известно международната федерация по вдигане на тежести (IWF) установи нови категории от 1 юни и постави нови стандарти за всяка.

Тази вечер пръв над стандарта в кат. 79 кг премина друг индонезиец - Рахмат Абдулах. Олимпийският вицешампион от Токио 2020 се състезаваше в долната гр.Б. Там спечели състезанието с двубой от 359 кг, като тласна 203 кг в последния си опит - с 1 кг над стандарта на IWF от 202.

Впоследствие Абдулах бе победен само от трима от гр.А. Освен сънародника му Джунианся, по-голям двубой събраха още Сонг Чонг Ри (КНДР) - 360 кг (163 и 197), и Мохамед Елсайед (Ег) - също с 360 (162 и 198), но постигнати след тези на севернокорееца.

Опити за световен рекорд в изтласкването, но несполучливи, правиха още Кейдън Кахой (САЩ) на 204 кг и южнокореецът Хьенхо Сон - на 205 кг. Преди това Сон направи нула на изхвърляне на 155 кг, но все пак взе бронз в тласкането с постижението си от 198 (изпреварен от двамата индонезийци). Кахой, който остана 5-и в крайното класиране с двубой от 353 кг, също тласна 198, но опитът му бе след този на Сон и това го остави на 4-о място в упражнението.