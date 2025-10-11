Медия без
Насар е 6-и в класацията за щангист №1 на световното

Мъжкият ни отбор завърши седми в официалното отборно класиране по точки

11 Окт. 2025Обновена
Иван Димов се състезава в гр.Б на своята кат. 65 кг, но успя да спечели сребърен медал в изхвърлянето със 137 кг
България е на 8-о място в класирането по медали в двубоя на завършилото днес световно първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Нор). В официалното подреждане по точки мъжкият ни тим е седми, а Карлос Насар е шести в класацията за щангист №1 на първенството.

Титлата на Насар в кат. 94 кг носи на страната ни 8-ата позиция по медали, заедно с още четири други. В последната мъжка категория - над 110 кг, днес златен медалист стана Гор Минасян и така вкара Армения в тази група, в която са още Норвегия, Индонезия и Турция. Южна Корея също имаше само едно отличие - златно, но при най-тежките Йонгхван Сонг се класира трети и така изкачи страната си до равно 5-о място с Узбекистан и Китай.

Както и на миналогодишното световно първенство в Манама (Бахрейн), №1 по медали е Северна Корея. Във Фьорде щангистите от КНДР (мъже и жени) все пак успяха да спечелят по-малко отличия в двубоя, отколкото през 2024-а - общо 9 (5 златни, 3 сребърни, , бронзово, срещу 9-5-2 в Манама).

На второ място е Колумбия с 5 медала (1-1-3), а на трето Тайланд с 4 (1-1-2). Поне по един медал на първенството са спечелили 24 държави от участвалите 87 нации.

Що се отнася до класирането по отличия и в отделните упражнения, българският тим има общо три - златните на Насар в изтласкването и двубоя и среброто на Иван Димов в изхвърлянето на кат. 65 кг. Това отрежда на България поделено 10-о място с домакина Норвегия.  

И в тази класация №1 е КНДР с 23 медала (17-5-1), следвана от Тайланд с 8 (3-2-3) и Китай с 8 (3-1-4).

Във Фьорде България се представи само с шестима щангисти при мъжете. В кат.60 кг Дениз Данев се класира 14-и, а 5-кратният еврошампион Ангел Русев направи нула и няма класиране; в кат. 65 кг Иван Димов е 6-и, а Габриел Маринов 13-и; в кат. 94 кг Карлос Насар стана шампион; а в кат. 110 кг Христо Христов е 6-и.

В крайна сметка тези шестима спечелиха общо 280 т., които стигнаха за 7-о място в официалното отборно класиране по точки при мъжете, единственото признавано от международната федерация (IWF). В тази класация отборен световен шампион за мъже е Иран с 387 т., следван от КНДР с 354, САЩ с 318, Тайван с 305, Индонезия с 296 и Япония с 282. 

Женският национален тим, с треньор Живко Николов, води подготовка, но в крайна сметка бе решено да не участва заради слабите резултати на състезателките. Световен отборен шампион при жените стана тимът на САЩ с 438 т., пред КНДР с 417 и Тайван с 406. 

Щангисти №1 първенството са поставилите световни рекорди в двубоя на своите категории Мухамед Йозбек (Тур, кат. 65 кг), Йейсон Лопес (Кол, кат. 88 кг), Рики Джунианся (Индз, кат. 79), Виирафон Уичума (Тайл, кат. 71 кг) и Акбар Джураев (Узб, кат. 110 кг), които имат пълния актив от 1000 т. по официалната система на IWF "Роби".

Карлос Насар е на 6-о място с 991.6350 т., а нито един от останалите ни щангисти не е в Топ 40.

При жените Щангистка №1  са 4 севернокорейки с по три световни рекорда - Кук Сонг (69 кг), Ил Ким (58), Сонг Ри (48) и Сук Ри (63), както и американката Оливия Рийвс (кат. 77 кг).  

