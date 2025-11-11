Щангите ликвидираха поста главен треньор на националите

БГНЕС През последната година Радослав Атанасов (вляво) бе треньор на мъжкия отбор, а Янко Георгиев (вдясно) - главен треньор на всички тимове.

Постът главен треньор на националните отбори по вдигане на тежести остана валиден по-малко от година.

Длъжността бе открита от новото ръководство на федерацията (БФВТ) в края на ноември 2024 г. и бе заета от Янко Георгиев. От вчера тя е закрита, а Георгиев вече няма нищо общо с щанги националите.

На заседание на УС на БФВТ вчера е утвърдено предложението на Треньорския съвет за селекционери на националните отбори в различните полове и възрасти. В това предложение липсва главен треньор, която длъжност е закрита.

Наставник на мъжкия отбор остава Радослав Атанасов ("Русе"), а за негов помощник е одобрен Борислав Налбантов ("Марица", Пд). Другата кандидатура за треньорския пост бе на бившия такъв Пламен Аспарухов, но той не е включен в списъците.

Същевременно Живко Николов ("Титан", Варна) остава треньор на женския тим, а за негов асистент е назначена Кристияна Колева ("Херкулес", Сф), която досега бе начело на кадетите до 17 г.

Има и размествания, все контра на президента на федерацията Стефан Ботев. Бившият помощник на Иван Иванов в националните тимове - Никола Колев ("Стоте войводи", Сливен), е избран да води кадетките на мястото на Евгени Танев ("Аполон", СтЗ). Вместо Кристияна Колева кадетите поема Лъчезар Кишкилов ("Асеновец", Асгр), а един от треньорите на Карлос Насар - Павел Христов ("Старт", ЧБряг), ще се занимава с юношите, на които преди наставник бе Борислав Налбантов.

ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ И ПРЕДИЗБОРНА ОБСТАНОВКА

Споменатите размествания са индикатор за продължаващото високо напрежение в управата на БФВТ. Защото двама от съмишлениците на Стефан Ботев - Пламен Братойчев и Евгени Танев, са отпаднали при избора на треньори.

Впрочем същото се отнася и до Янко Георгиев. Той вече веднъж бе отстранен с решение на 5-има от 7-членния УС в средата на юли. Тогава обаче Стефан Ботев обяви, че това гласуване било незаконосъобразно и Георгиев беше с националите на световното първенство във Фьорде (Нор) през октомври.

Практически всички избрани сега за треньори в различните национални отбори са от опозицията срещу Ботев. А пък Радослав Атанасов (председател), Живко Николов, Павел Христов, Борислав Налбантов и Кристияна Колева са и членове на Треньорската комисия, която е обсъдила и предложила новите селекционери.

На вчерашното заседание на УС на БФВТ е било входирано и искане за извънредно общо събрание, подписано от над 1/3 от клубовете по вдигане на тежести в страната (те са общо 36). Очаква се форумът да бъде проведен на 15 декември.

На него Стефан Ботев ще се изправи срещу недоволните от неговия стил на управление, водени от олимпийския шампион от Москва`80 Асен Златев, считан и за главен кандидат за нов президент. Ботев на няколко пъти публично заяви, че ако той не е начело на БФВТ председателят на ДПС-НН Делян Пеевски щял да оттегли финансовата си подкрепа, изразяваща се в погасителни вноски за покриване на старите задължения на федерацията.