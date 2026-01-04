Медия без
"Левски" се разделя с капитана си

Треньорът Хулио Веласкес потвърди трансфера на Цунами в турски клуб

Днес, 12:10
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес поздравява присъстващите журналисти на първата си пресконференция за 2026 г.
БГНЕС
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес поздравява присъстващите журналисти на първата си пресконференция за 2026 г.

Капитанът на "Левски" Цунами напуска отбора. Той ще премине в турския втородивизионен "Ъъдър", а трансферът беше потвърден днес от треньора на софийския тим Хулио Веласкес. По неофициална информация "Левски" ще получи около 150 000 евро за 30-годишния защитник, който от началото на 2022 г. насам записа 139 мача, 8 гола и 13 асистенции за "сините". "Ъъдър" е на седмо място във второто ниво на турския футбол и се бори за влизане в Суперлигата.

"Искам да се обяви официално от клуба, да приключат и медицинските прегледи в новия му отбор, но няма да присъства на днешното занимание на отбора ни. Чухме се, за да си вземем довиждане и да ми благодари. Ако няма някакъв проблем и всичко премине нормално, днес или утре Цунами ще подпише с новия си клуб. Искам да използвам възможността да му благодаря от все сърце за отношението, за проявения професионализъм. Имам специално отношение към това момче. При него обаче има стечение на няколко обстоятелства - той е футболист, който влиза в определена възраст. Също така нямаше кой знае колко минути през сезона. От повече от месец имаме разговори с него", заяви Веласкес. Той благодари и за професионалното отношение на словашкия халф Патрик Мислович, който прекрати по взаимно съгласие договора си с "Левски".

Испанецът говори преди първата тренировка на "сините" за годината. "За разлика от миналата година сега е друго, защото познавам начина на работа, но съм със същата страст и желаниец Ще помислим след днешното занимание дали и колко юноши да вземем в Турция за подготовката. Ще решим и колко точно човека да вземем за лагера", заяви още Веласкес.

"Левски" ще е от 6 до 27 януари на лагер в Турция, където ще играе контроли с унгарския "Ниредхаза", сръбския "Войводина" (Нови Сад), полския "Заглембе" (Любин) и словашкия "Тренчин".

За оставащите официални мачове до края на сезона Веласкес заяви: "Трябва да останем на нивото, на което сме и ако е възможно, да го подобрим. В най-лошия случай трябва да запазим нивото, на което сме."

