"Левски" изхвърли "ЦСКА 1948" от битката за титлата

"Левски" победи с 3:1 като гост "ЦСКА 1948" и на практика извади този съперник от битката за титлата. След днешния мач от XXII кръг "Левски" вече има 53 точки, докато "ЦСКА 1948" е четвърти с 40. Между тях са шампионът "Лудогорец" с 43 точки и мач по-малко, както и ЦСКА с 40, но и по-добър баланс в директните двубой с "ЦСКА 1948".

Двубоят в Бистрица не бе лек за "сините", които изоставаха в резултата през първата част. В 6-ата минута боливиецът Хосе Карлос Мартинес откри за домакините с красив удар в горния ляв ъгъл.

Ключовият момент беше в 35-ата минута, когато Адама Траоре ("ЦСКА 1948") получи втори жълт картон за нарушение срещу Евертон Бала и остави домакините с човек по-малко. Това оказа влияние и в 43-ата минута Мазир Сула изравни, довкарвайки топката след удар на Бала. След почивката "Левски" вкара още два гола - Армстронг Око-Флекс осъществи обрата в 58-ата минута, а в 89-ата Майкон изведе Хуан Переа сам срещу вратаря на "ЦСКА 1948" и колумбиецът оформи крайния резултат. Отделно и Мустафа Сангаре улучи левия страничен стълб преди почивката.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес заяви: "Направихме добър мач. През втората част определено бяхме доминиращия отбор, направихме много хубави неща, когато притежавахме топката. Изключително присъствие в противниковата половина. Създадохме и доста положения, но е истина, че не стояхме добре в моменти, в които се защитавахме. Пример за това е голът, който получихме. При първата възможност на противника, те успяха да отбележат. Истината е, че това беше единственото положение през първото полувреме, докато ние бяхме натрупали доста положения. Това, което подобрихме второто полувреме, беше разстоянията в моментите, в които се защитавахме, разстоянията между нас и разбира се с топка, това което търсихме, да създадем повече мощ в офанзива. Както и Око-Флекс да се включва като втори нападател в моментите, в които отборът се настаняваше в противниковата половина. Гашпер да влиза повече навътре, което да даде повече пространство на Майкон и Бала. Това момчетата изпълниха много добре. Това, което подобрихме, е реакцията след загубата на топката. Считам, че победата е напълно заслужена. Много високо искам да оценя емоционалното равновесие, което показа отборът през първото полувреме, знаейки, че сме по-добрият отбор. След като получихме попадението, продължихме да играем по същия начин, без да прибързваме. Отборът атакуваше много добре. Беше изключително важно да спечелим тук."

Временният наставник на "ЦСКА 1948" Александър Александров каза: "Първите 40 минути играхме доста добре. Този червен картон ни промени плановете за мача. Вкарахме ранен гол, направихме още няколко добри атаки. В момент, когато трябваше да успокоим мача, направихме този излишен фаул и червеният картон предреши мача. Искахме да играем на преходи, защото имаме бързи футболисти. В първите 40 минути се движехме добре и когато мислехме, че полувремето приключва, се случи тази глупост, наложи се да се правят смени, разместване на места и се наруши играта. Имаме доста опитен отбор и не мисля, че трябва да има такива грешки. Това, което искахме, на моменти се получаваше. Детинска грешка, човек с гръб към вратата, на тъча, абсолютно излишен картон. Искахме да изкараме играта по-напред и да рискуваме. В последните 10 минути пресирахме високо. Без значение беше дали ще паднем с 1:2 или 1:3, но нямахме сили да вкараме. Отборът е добър, ще влезе в ритъм и още другата седмица ще направим всичко възможно да вземем трите точки и да се върнем в правия път."