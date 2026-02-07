Новите перли изковаха 15-ата победа на "Левски" в Първа лига

Булфото Армстронг Око-Флекс празнува на колене гола си срещу "Ботев" (Враца), който бе негов първи с екипа на "Левски".

"Левски" постигна 15-ата си победа в Първа лига този сезон - 3:1 над гостуващия "Ботев" (Враца) в мач от ХХ кръг. Два от головете вкараха новопривлечените офанзивни играчи - досегашният нападател на "Локомотив" (Пд) Хуан Переа и крилото Армстронг Око-Флекс, заради когото "Ботев" (Пд) заведе дело в БФС.

Гостите от Враца успяха да удържат 0:0 до почивката на ст. "Георги Аспарухов", но след това "сините" успяха да покажат, че неслучайно водят в класирането. При това само за 7 минути.

Още в 46-ата минута Переа засече пас на Евертон Бала и откри. Само след 5 минути левият бек Майкон удвои след асистенция на Акрам Бурас. Третият гол за домакините бе първи и за Око-Флекс, подобно на Переа. Той бе отбелян в 53-ата минута след пас на Мазир Сула.

"Ботев" успя да намали в 58-ата минута, когато бившият играч на "Левски" Мартин Петков се възползва от рикошет.

След този успех на "Левски" разликата от 7 точките пред преследвачите се запази. "Сините" са начело вече с 47 точки, пред "ЦСКА 1948" и "Лудогорец", които са с по 40. Победата също така върна настроението в "Левски" след загубата във вторник от "Лудогорец" за Суперкупата на България.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес беше доволен: "Заслужено победихме. Първото полувреме имахме определени ситуации, в които можехме да поведем в резултата. Липсваше ни повече ред, когато атакувахме. Определени пространства твърде много насищахме и не взимахме правилно свободните пространства. Това, което създадохме беше плод на индивидуални качества, отколкото на колективна игра. Липсваше ред в начина, по който атакувахме и бяхме затруднени, когато губехме топката, което провокираше съответно да получим контраатаките на противника и доведе до допълнителна умора. Второто полувреме се представихме добре. По-добре подредени в атака. Голът, който получихме, беше неспасяем, но като цяло превъзхождахме отбора на "Ботев" (Враца). Всичко минава през това да си добре подреден. Ако си добре позициониран, всичко останало се получава по-добре."

Наставникът на "Ботев" (Враца) Тодор Симов заяви: "Мога да бъда горд от това, което показа отборът. Изключение правят 5-6 минути в началото на второто полувреме, когато трудът ни отиде на вятъра. Допуснахме наивна грешка за първия гол. Пресираха ни, отнеха топката и трябваше да тичаме назад, което е трудно за защитниците. Не успяхме да се върнем в мача по никакъв начин. През първото полувреме направихме някои пропуски, защото бяхме пренавити, но на моменти се справяхме и много добре. Ще работим, за да го правим още по-добре. Поздравявам "Левски" за победата и им пожелавам да станат шампиони. Мисля, че и неутралните зрители виждат, че "Левски" е най-добре окомплектован и играе най-добрия футбол."