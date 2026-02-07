Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новите перли изковаха 15-ата победа на "Левски" в Първа лига

"Сините" се отърсиха от загубата за Суперкупата с успех над "Ботев" (Враца)

07 Февр. 2026
Армстронг Око-Флекс празнува на колене гола си срещу "Ботев" (Враца), който бе негов първи с екипа на "Левски".
Булфото
Армстронг Око-Флекс празнува на колене гола си срещу "Ботев" (Враца), който бе негов първи с екипа на "Левски".

"Левски" постигна 15-ата си победа в Първа лига този сезон - 3:1 над гостуващия "Ботев" (Враца) в мач от ХХ кръг. Два от головете вкараха новопривлечените офанзивни играчи - досегашният нападател на "Локомотив" (Пд) Хуан Переа и крилото Армстронг Око-Флекс, заради когото "Ботев" (Пд) заведе дело в БФС.

Гостите от Враца успяха да удържат 0:0 до почивката на ст. "Георги Аспарухов", но след това "сините" успяха да покажат, че неслучайно водят в класирането. При това само за 7 минути.

Още в 46-ата минута Переа засече пас на Евертон Бала и откри. Само след 5 минути левият бек Майкон удвои след асистенция на Акрам Бурас. Третият гол за домакините бе първи и за Око-Флекс, подобно на Переа. Той бе отбелян в 53-ата минута след пас на Мазир Сула.

"Ботев" успя да намали в 58-ата минута, когато бившият играч на "Левски" Мартин Петков се възползва от рикошет.

След този успех на "Левски" разликата от 7 точките пред преследвачите се запази. "Сините" са начело вече с 47 точки, пред "ЦСКА 1948" и "Лудогорец", които са с по 40. Победата също така върна настроението в "Левски" след загубата във вторник от "Лудогорец" за Суперкупата на България.

Левски - Ботев Враца 3:1 /репортаж/
Date: 07-02-2026 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. Botev Vratsa, 02/07/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: Botev Vratsa, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес беше доволен: "Заслужено победихме. Първото полувреме имахме определени ситуации, в които можехме да поведем в резултата. Липсваше ни повече ред, когато атакувахме. Определени пространства твърде много насищахме и не взимахме правилно свободните пространства. Това, което създадохме беше плод на индивидуални качества, отколкото на колективна игра. Липсваше ред в начина, по който атакувахме и бяхме затруднени, когато губехме топката, което провокираше съответно да получим контраатаките на противника и доведе до допълнителна умора. Второто полувреме се представихме добре. По-добре подредени в атака. Голът, който получихме, беше неспасяем, но като цяло превъзхождахме отбора на "Ботев" (Враца). Всичко минава през това да си добре подреден. Ако си добре позициониран, всичко останало се получава по-добре."

Наставникът на "Ботев" (Враца) Тодор Симов заяви: "Мога да бъда горд от това, което показа отборът. Изключение правят 5-6 минути в началото на второто полувреме, когато трудът ни отиде на вятъра. Допуснахме наивна грешка за първия гол. Пресираха ни, отнеха топката и трябваше да тичаме назад, което е трудно за защитниците. Не успяхме да се върнем в мача по никакъв начин. През първото полувреме направихме някои пропуски, защото бяхме пренавити, но на моменти се справяхме и много добре. Ще работим, за да го правим още по-добре. Поздравявам "Левски" за победата и им пожелавам да станат шампиони. Мисля, че и неутралните зрители виждат, че "Левски" е най-добре окомплектован и играе най-добрия футбол."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, Ботев Враца, Хулио Веласкес, Тодор Симов

Още новини по темата

В "Левски" се оформи интрига около централните нападатели
06 Февр. 2026

Расистки скандал помрачи триумфа на "Лудогорец" за Суперкупата на България
03 Февр. 2026

"Левски" продаде капитана Марин Петков в Саудитска Арабия
02 Февр. 2026

Теренът притесни треньора на "Левски" за утрешния мач
02 Февр. 2026

Сираков атакува превантивно рефер на мача за Суперкупата
01 Февр. 2026

Веласкес: "Левски" вече е готов за всичко
26 Яну. 2026

БФС присъди Око-Флекс на "Левски"
15 Яну. 2026

"Левски" плати 300 000 € и представи оспорвания Око-Флекс
14 Яну. 2026

"Ботев" (Пд) поиска БФС да спре трансферите на "Левски"
13 Яну. 2026

"Левски" се разделя с капитана си
04 Яну. 2026

"Левски" има най-убийственото дуо в първенството
28 Дек. 2025

Sport Republic се отказа да купи "Левски" и при втория опит
18 Дек. 2025

"Левски" стигна пръв до 1/4-финалите с лекота
11 Дек. 2025

България остана само с 4 клуба във футболния Топ 500
11 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?