В Милано Кортина 2026 започва новата Студена война

Ютюб На игрите в Пекин 2022 Владислав Гераскевич издигна плакат срещу готвената война в Украйна, сега от МОК са му забранили да прави подобни неща в Милано Кортина 2026

Близо до мястото, където в Милано отсядат членовете на МОК, се намира Музеят на илюзиите, където нищо не е точно такова, каквото изглежда. Това е подходяща метафора за зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 ден преди официалното им откриване.

През следващите 16 дни светът ще бъде запленен от блясъка на състезанията: скиори, спускащи се със 150 км/ч, сноубордисти, въртящи се като жироскопи, балетната грация на най-добрите фигуристи в света. Но в Милано Кортина 2026 назрява и нова студена война на фона на глобалния политически хаос.

През седмицата президентът на МОК, Кърсти Ковънтри призова спортът "да бъде неутрална територия", отделена от политиката и действията на правителствата. Това беше достойно изказване.

Но, докато Ковънтри говореше, членове на американската олимпийска делегация промениха името на едно от местата за посрещане на спортисти в Милано от „Ледена къща“ (Ice House) на „Зимна къща“ (Winter House) след протести заради фаталните стрелби от служители на ICE (американската имиграционна и митническа служба), които убиха двама души по улиците на Минеаполис.

Това беше ход, приветстван и от американската фигуристка Амбър Глен, която каза пред репортери: „Жалко е, че терминът „лед“ (ice) не е нещо, което можем да приемем, заради случващото се и последиците от това, което някои хора вършат.“

Няма и 24 часа по-късно италианският външен министър разкри, че Италия е осуетила серия от кибератаки „с руски произход“, насочени към уебсайтове, свързани с игрите.

Това разкритие беше още по-забележително по друга причина - през последните няколко дни в Милано имаше силен импулс руските отбори, наказани заради войната срещу Украйна, да бъдат допуснати обратно в спорта.

И макар че на тези Игри има само 13 руски състезатели, и то неутрални, в Москва има надежда, че новите им звезди, като 18-годишната национална шампионка по фигурно пързаляне Аделия Петросян, може да оставят своя отпечатък. Както каза трикратната олимпийска шампионка Ирина Роднина, депутат в руската Дума: „Вече е окуражаващо, че руски спортисти ще се състезават на тези олимпийски игри. Буквално цялата страна ще ги подкрепя и ще ги аплодира.“

Но в Милано предизвика недоумение и фактът, че Петросян е тренирана от противоречивата грузинка Етери Тутберидзе, която беше остро критикувана от МОК преди 4 г. заради „огромната си студенина“, след като беше видяна да крещи на 15-годишната тогава Камила Валиева. Тогавашния президент на МОК Томас Бах описа поведението на Тутберидзе като „смразяващо“. Очаква се в следващите дни да има още въпроси за това защо грузинката е тук.

Междувременно от Украйна продължава възмущението, че руснаците изобщо са на игрите. И то е изразено най-красноречиво от звездата в скелетона Владислав Гераскевич, който попадна в световните заглавия в Пекин 2022, когато издигна плакат с надпис „Без война в Украйна" - това бе дни преди руската армия да нахлуе.

„Има умора от войната, която кара хората да започнат да забравят, че Русия е терористична държава - заяви Гераскевич пред „Гардиън“. - Виждаме ги все по-често на спортни арени. Виждаме ги повече в киното. Навсякъде по света. Но украинците биват бомбардирани всеки ден. Стоим в къщи без вода, без отопление, а навън е минус 20 градуса.“

Гераскевич разкри, че е бил предупреден от МОК да не протестира. „Не искам да навлизам в подробности, но се свързаха с мен, след като младежкият ни отбор протестира на Европейската купа - разясни той. - Това беше първото състезание, в което на неутрални спортисти в нашия спорт беше позволено да се състезават. И нашият отбор, заедно с тези на Латвия и Швеция, направи протест. След това МОК се свърза с украинската страна и ни предупреди. Споменаха и евентуални протести на олимпийските игри. Имаше някои предупреждения. И едно доста сериозно.“

Съществуват още много потенциални остри точки. Пропалестински активисти, например, планират демонстрация, когато олимпийският огън пристигне в Милано в навечерието на откриването, за да протестират срещу участието на Израел. По-късно през седмицата екологични групи също възнамеряват да направят шествия.

На 14 февруари пък Дания ще се изправи срещу САЩ в турнира по хокей на лед – мач, който идва на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да анексира остров Гренландия, който е датска територия. Скорошно проучване установи, че само 17% от датчаните виждат САЩ като съюзник, докато 60% ги считат за противник.

По този повод, а и заради ICE, в сряда президентът на МОК беше попитана дали очаква отборът на САЩ да бъде освиркан на церемонията по откриването.

„Надявам се, че церемонията ще бъде възприета от всички като възможност да бъдем уважителни един към друг - каза тя. - Надявам се, че за всички, които гледат, това ще бъде наистина добра демонстрация на възможности и вдъхновение и хубаво напомняне за това как бихме могли да се отнасяме един към друг и как можем да го правим с уважение. Мисля, че това е, което представляват олимпийските игри.“

Откриването в петък на стадион „Сан Сиро“ ще включва звезди като Марая Кери, Андреа Бочели и Снуп Дог, а според творческия шеф Марко Балич, основното послание ще бъде хармонията. Това е тема, която Ковънтри подхвана, когато я попитаха дали има послание към планиращите протести през следващите дни.

„Игрите са място, където хората могат да си припомнят най-доброто от човечеството - отвърна тя. - И се надявам, че все повече хора ще усетят тази магия, докато се насочваме към церемонията по откриването.“

Предвид всичко, което става и се очаква да стане в Милано, това може да се окаже напразна надежда.