И шефът на МОК намекна за връщане на Русия

След речта на Ковънтри в Москва вярват, че ще бъдат с националните си символи в ЛА 2028

Днес, 09:22
Репликите на Кърсти Ковънтри в Милано са на път да отприщят нова вълна на недоволство в Украйна.
Президентът на МОК Кърсти Ковънтри намекна за пълноправно завръщане на Русия в олимпийското движение. Това се случи само ден след като президентът на ФИФА Джани Инфантино открито се противопостави на изхвърлянето на страната агресор от спорта и заговори за реабилитирането ѝ във футбола.

Изказването на швейцареца предизвика гневни реакции в Украйна, като името му дори бе поставено в базата данни на сайта "Миротворец", където Киев неофициално публикува враговете на страната. Въпреки това шефът на олимпийското движение също засегна темата.

По време на откриващата си реч за 145-ия конгрес на МОК в Милано, Ковънтри заяви:

"Ние не живеем във вакуум, но трябва да се насочим към нашата същност, а тя е спортът. Трябва да бъдем неутрални по политическите теми, а спортът трябва да е територия, в която всеки спортист е свободен да се състезава и да представлява нацията си, независимо от действията на нейното правителство. В един все по-разделен свят този принцип е по-важен от всякога. Той позволява на олимпийските игри да останат място за вдъхновение, където спортистите от целия свят могат да се съберат и да покажат най-доброто от нашата човечност."

Въпреки че не назова поименно Русия, общото усещане в Милано беше, че зимбабвийката има предвид именно нейното изключване, откакто тя започна войната си срещу Украйна през февруари 2022 г. Коментарите на Ковънтри бяха бързо приветствани и от руския член на МОК Шамил Тарпишчев, който потвърди, че отношенията на Москва с олимпийското движение са се "подобрили значително".

"В речта ѝ беше подчертано, че политическият компонент не трябва да играе роля - каза руснакът пред германските медии. - Защото спортът е вдъхновение и бъдеще. Досега всичко върви гладко и достойно. Но все още имаме много дискусии за провеждане. Но ние вярваме, че ще участваме с националните си символи на летните игри в Лос Анджелис 2028."

Тарпишчев също така приветства коментарите на Инфантино. "Той е много позитивен относно всичките ни усилия по отношение на участието. Общуваме през цялото време."

