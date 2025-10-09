МОК ще вкарва летни спортове в зимните олимпиади

WA В исторически план Кения и Етиопия са спечелили над 70% от световните титли (мъже, жени и отборно) в крос кънтри бягането

Работна група, създадена от новия президент на МОК Кърсти Ковънтри с цел "подсилване" на програмата на зимни олимпийски игри, проучва възможността за добавяне на нови спортове на следващия зимен форум - през 2030 г. във Френските Алпи. Сред тези нови спортове са и два типично летни.

10-членната група включва президента на Световната атлетика (World Athletics) Себастиан Коу, който миналата седмица предложи в интервю за в."Гардиън", че крос кънтри (бягане в пресечена местност) и циклокрос (колоездене в пресечена местност) да бъдат включени в „предварителен план“ за следващата олимпийска програма.

Иновативната визия на Ковънтри не се ограничава дотам, а предвижда и още летни спортове, но практикуващи се на закрито, да бъдат прехвърлени към зимните игри, като по този начин програмата им ще се разшири и подобри. Според първоначалните съобщения, джудото е сред разглежданите кандидати. В момента в програмата на зимни олимпиади са включени общо 7, с 16 основни дисциплини, докато в летните спортовете са 32.

„Мисля, че моментът е подходящ, защото Кърсти наистина е готова да мисли различно за програмата и за комбинацията между зимни и летни спортове - заяви Коу и добави, че президентът на МОК е помолила работната група да проучи възможностите за прилагане на тези промени. - Това би изисквало и различно разпределение на приходите от ТВ излъчване. Всичко това вече е поставено за обсъждане на масата, което е положително. Кърсти помоли неколцина от нас да проучим как да ускорим тези инициативи. Трябва да се вземат някои важни решения."

Ако крос кънтри влезе в програмата, това би отбелязало завръщането на тази атлетическа дисциплина на олимпийски игри след повече от век. След дебют в Стокхолм 1912, крос кънтри се провежда на следващите два форума (1920 и 1924) и е премахнат, вследствие на многото припаднали бегачи от жегата и тежките условия в Париж 1924.

Добавянето на този спорт би дало повече шансове на спортисти от Африка на зимни олимпиади, счита лорд Коу, който посочва, че досега африканци не са печелили медал от зимни игри.

„Мисля, че това е наистина важна част от развитието на нашите спортисти. Това също така дава на Африка подобаващо присъствие на зимните олимпийски игри, което в момента ѝ липсва. Споделянето на една и съща писта с циклокроса през 2030 г. е точно в посоката, в която се насочва нашето мислене. Вече проведохме добри разговори“, изтъкна Коу.

Президентът на международния клоездачен съюз (UCI) Давид Лапартиен също е съгласен с плановете. За разлика от шосейното и планинско колоездене и BMX, циклокросът не е олимпийски спорт, макар да е изключително популярен, особено в Европа. Той е и един от най-бързо развиващите се клонове на колоезденето по отношение на участниците.

Пред базирания в щата Юта (там ще са зимните игри през 2034 г.) Deseret News, самата Ковънтри признава възможността за включване и на двата спорта в зимната програма, заявявайки, че „са проведени разговори“. Новият спортен директор на МОК - Пиер Дюкрей, пък добави, че във Франция има интерес тези дисциплини "да бъдат разгледани" като част от програмата им за игрите през 2030 г.

За да се осъществи безпрецедентното смесване на зимни и летни спортове обаче трябва да бъде променена на Олимпийската харта, която изисква единствено зимни спортове да се провеждат на сняг или лед. Такова нещо може да стане с гласуване на сесия на МОК.

И още бъдещи промени

Според британския "Телеграф" работната група на Ковънтри проучва и възможността за провеждане на някои атлетически десциплини, като овчарския скок, извън олимпийския стадион, и то още на игрите в Лос Анджелис 2028 г.

Главната теза е, че тези състезания са изключително ангажиращи за гледане на живо и когато спортистите са точно пред публиката, действието се развива непрекъснато това би привлякло повече интерес и внимание.