Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МОК забрани всякакви големи състезания в Индонезия

Причината е, че страната не пусна израелски гимнастици на световното първенство в Джакарта

Днес, 10:22
В Джакарта японецът Даики Хашимото спечели за трети пореден път световната титла в многобоя при мъжете, а негови подгласници станаха китаецът Бохън Джън и швейцарецът Ное Зайферт. Днес е финалът на многобоя при жените
ЕПА/БГНЕС
В Джакарта японецът Даики Хашимото спечели за трети пореден път световната титла в многобоя при мъжете, а негови подгласници станаха китаецът Бохън Джън и швейцарецът Ное Зайферт. Днес е финалът на многобоя при жените

Международният олимпийски комитет (МОК) призова спортните федерации да не дават на Индонезия домакинства на спортни събития под тяхна егида.

Причината - държавата не издаде входни визи на израелските гимнастици за участие на световното първенство, което в момента се провежда в Джакарта. Индонезия е най-многолюдната мюсюлманска страна в света и отказа визи на израелските гимнастици на фона на недоволство от военната офанзива на Израел в Ивицата Газа.

В изявление, публикувано на сайта му, МОК съобщава, че Изпълнителният съвет е провел дистанционно заседание, за да обсъди ситуацията. Позицията е, че "всички отговарящи на условията спортисти, отбори и спортни служители трябва да могат да участват в международни състезания и събития без никаква форма на дискриминация от страната домакин, в съответствие с Олимпийската харта и основните принципи за недискриминация, автономност и политически неутралитет, които управляват олимпийското движение".

Затова МОК прекратява всякаква форма на диалог с олимпийския комитет на Индонезия "относно домакинството на бъдещи издания на олимпийски игри, младежки олимпийски игри, олимпийски събития или конференции, докато индонезийското правителство не предостави на МОК адекватни гаранции, че ще позволи достъп до страната на всички участници, независимо от националността им."

С това се погребват шансовете на Индонезия да организира летните игри през 2036 г., към които тя многократно изразяваше интерес в последните години.

Освен това спешно ще бъдат адаптирани олимпийките квалификационни принципи, като вече спортните федерации трябва да включат гаранции за достъп до съответната държава за всички спортисти.

МОК настоява също така представители на индонезийския комитет и на международната федерация по гимнастика (FIG) да идат в централата в Лозана, за да обсъдят ситуацията около световното първенство в Джакарта.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МОК, спортна гимнастика

Още новини по темата

Най-добрата ни гимнастичка се контузи тежко на световното
21 Окт. 2025

Всички наши гимнастици отпаднаха на световното
19 Окт. 2025

МОК ще вкарва летни спортове в зимните олимпиади
09 Окт. 2025

Изпълкомът на МОК се зае с БОК
27 Септ. 2025

МОК може да лиши България от знаме заради упорството на Костадинова
17 Септ. 2025

МОК ще финансира 12 наши спортисти за ЛА 2028
21 Авг. 2025

Катар преговаря с МОК за домакин на летните игри през 2036 г.
22 Юли 2025

Кърсти Ковънтри получи ключа на МОК в Олимпийския ден
23 Юни 2025

Наш гимнастик спечели два медала за Световната купа
21 Юни 2025

Валентина Георгиева взе ново злато за Световната купа
20 Юни 2025

МОК окончателно легитимира Весела Лечева
04 Юни 2025

Гимнастичката Валентина Георгиева отново е втора в Европа

30 Май 2025

Валентина Георгиева ще участва без рискове на Евро 2025
20 Май 2025

МОК записа Весела Лечева като председател на БОК
19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте