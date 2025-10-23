МОК забрани всякакви големи състезания в Индонезия

ЕПА/БГНЕС В Джакарта японецът Даики Хашимото спечели за трети пореден път световната титла в многобоя при мъжете, а негови подгласници станаха китаецът Бохън Джън и швейцарецът Ное Зайферт. Днес е финалът на многобоя при жените

Международният олимпийски комитет (МОК) призова спортните федерации да не дават на Индонезия домакинства на спортни събития под тяхна егида.

Причината - държавата не издаде входни визи на израелските гимнастици за участие на световното първенство, което в момента се провежда в Джакарта. Индонезия е най-многолюдната мюсюлманска страна в света и отказа визи на израелските гимнастици на фона на недоволство от военната офанзива на Израел в Ивицата Газа.

В изявление, публикувано на сайта му, МОК съобщава, че Изпълнителният съвет е провел дистанционно заседание, за да обсъди ситуацията. Позицията е, че "всички отговарящи на условията спортисти, отбори и спортни служители трябва да могат да участват в международни състезания и събития без никаква форма на дискриминация от страната домакин, в съответствие с Олимпийската харта и основните принципи за недискриминация, автономност и политически неутралитет, които управляват олимпийското движение".

Затова МОК прекратява всякаква форма на диалог с олимпийския комитет на Индонезия "относно домакинството на бъдещи издания на олимпийски игри, младежки олимпийски игри, олимпийски събития или конференции, докато индонезийското правителство не предостави на МОК адекватни гаранции, че ще позволи достъп до страната на всички участници, независимо от националността им."

С това се погребват шансовете на Индонезия да организира летните игри през 2036 г., към които тя многократно изразяваше интерес в последните години.

Освен това спешно ще бъдат адаптирани олимпийките квалификационни принципи, като вече спортните федерации трябва да включат гаранции за достъп до съответната държава за всички спортисти.

МОК настоява също така представители на индонезийския комитет и на международната федерация по гимнастика (FIG) да идат в централата в Лозана, за да обсъдят ситуацията около световното първенство в Джакарта.