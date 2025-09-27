Изпълкомът на МОК се зае с БОК

ЕПА/БГНЕС Двувластието в БОК е било тема на заседанието на изпълнителното бюро в Лозана през миналата седмица.

Срамната ситуация с двувластието в Българския олимпийски комитет е станала обект на дискусия на най-високото ниво в олимпийското движение. Темата за съдебния спор между Стефка Костадинова и Весела Лечева е била обсъдена от изпълнителното бюро на МОК, научи "Сега".

"Случаят беше докладван на заседанието на изпълкома миналата седмица. Беше повторено, че настоящата безизходица не е устойчива. Всички заинтересовани страни трябва да действат отговорно и да намерят спешно решение, за да избегнат всякакви по-нататъшни мерки и ненужни усложнения, които биха могли да повлияят на представителството на България на предстоящите олимпийски игри и други многоспортови събития", заявиха от пресофиса на Международния олимпийски комитет в отговор на запитване от медията ни.

В опит да разсее мъглата, надвиснала над българския олимпизъм, "Сега" изпрати серия въпроси до централата в Лозана. Попитахме какво би се случило, ако българският съд уважи жалбите срещу легитимността на общото събрание от 19 март, оспорващи най-вече избора на Лечева за нов председател на БОК, и се произнесе в полза на Костадинова, управлявала комитета в последните 20 години. И при такава хипотеза:

- дали МОК ще признае Стефка Костадинова за председател;

- ще се счита ли подобно решение за правителствена или съдебна намеса;

- как ще бъде съгласувано то с принципа на Олимпийската харта, че властта на всеки национален комитет произтича от неговото общо събрание;

- финансирането за БОК ще бъде ли възстановено, или ще остане замразено;

- съществува ли риск за българските спортисти от санкции като например временно участие под неутрален флаг.

Въпреки че от медийната служба на МОК не предоставиха конкретика по нито едно от тези питания, от получения отговор стана ясно, че все пак страната ни е застрашена от нови и по-строги санкции.

"Несигурността, създадена от тази изключително жалка ситуация, вече принуди МОК да замрази всички плащания към БОК (с изключение на директните плащания на спортисти, ползващи се от олимпийски стипендии) и, разбира се, може да изложи БОК на допълнителни мерки, в съответствие с Олимпийската харта (по-специално Правило 27.9)", написаха от Лозана до "Сега".

Във въпросния член от Олимпийската харта се казва, че при нарушение на нейните принципи изпълнителното бюро на МОК може да вземе "всякакви подходящи решения за защита на олимпийското движение", включително "временно спиране или отнемане на членството от такъв НОК, ако конституцията, законът или други действащи разпоредби в съответната страна, или всяко действие от който и да е правителствен или друг орган възпрепятстват дейността на НОК или осъществяването или изразяването на неговата воля".

Относно това дали ще се съобрази с евентуално решение на българския съд, отменящо избора на Весела Лечева, от олимпийската централа единствено повториха досегашната си позиция:

"МОК ясно изрази позицията си в две писма, адресирани до БОК на 17 май и 18 юни 2025 г. Като просто призна резултатите от общото събрание, което се проведе на 19 март 2025 г., без да е повдигнато оплакване преди или по време на самото събрание, МОК само е спазил волята и решенията на мнозинството от общото събрание на БОК, в строго съответствие с Олимпийската харта. МОК многократно е призовавал всички за сътрудничество и отговорни действия, за да се осигури бърз и плавен преход в единствения интерес на олимпийското движение и спортистите в България, ключов приоритет за МОК, и е дал всяка възможност на всички заинтересовани страни да разрешат тази ситуация по взаимно съгласие и добросъвестно."