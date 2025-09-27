Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Изпълкомът на МОК се зае с БОК

България рискува по-сериозни санкции, съобщиха от Лозана пред "Сега"

Днес, 09:40
Двувластието в БОК е било тема на заседанието на изпълнителното бюро в Лозана през миналата седмица.
ЕПА/БГНЕС
Двувластието в БОК е било тема на заседанието на изпълнителното бюро в Лозана през миналата седмица.

Срамната ситуация с двувластието в Българския олимпийски комитет е станала обект на дискусия на най-високото ниво в олимпийското движение. Темата за съдебния спор между Стефка Костадинова и Весела Лечева е била обсъдена от изпълнителното бюро на МОК, научи "Сега".

"Случаят беше докладван на заседанието на изпълкома миналата седмица. Беше повторено, че настоящата безизходица не е устойчива. Всички заинтересовани страни трябва да действат отговорно и да намерят спешно решение, за да избегнат всякакви по-нататъшни мерки и ненужни усложнения, които биха могли да повлияят на представителството на България на предстоящите олимпийски игри и други многоспортови събития", заявиха от пресофиса на Международния олимпийски комитет в отговор на запитване от медията ни.

В опит да разсее мъглата, надвиснала над българския олимпизъм, "Сега" изпрати серия въпроси до централата в Лозана. Попитахме какво би се случило, ако българският съд уважи жалбите срещу легитимността на общото събрание от 19 март, оспорващи най-вече избора на Лечева за нов председател на БОК, и се произнесе в полза на Костадинова, управлявала комитета в последните 20 години. И при такава хипотеза:

- дали МОК ще признае Стефка Костадинова за председател;

- ще се счита ли подобно решение за правителствена или съдебна намеса;

- как ще бъде съгласувано то с принципа на Олимпийската харта, че властта на всеки национален комитет произтича от неговото общо събрание;

- финансирането за БОК ще бъде ли възстановено, или ще остане замразено;

- съществува ли риск за българските спортисти от санкции като например временно участие под неутрален флаг.

Въпреки че от медийната служба на МОК не предоставиха конкретика по нито едно от тези питания, от получения отговор стана ясно, че все пак страната ни е застрашена от нови и по-строги санкции.

"Несигурността, създадена от тази изключително жалка ситуация, вече принуди МОК да замрази всички плащания към БОК (с изключение на директните плащания на спортисти, ползващи се от олимпийски стипендии) и, разбира се, може да изложи БОК на допълнителни мерки, в съответствие с Олимпийската харта (по-специално Правило 27.9)", написаха от Лозана до "Сега".

Във въпросния член от Олимпийската харта се казва, че при нарушение на нейните принципи изпълнителното бюро на МОК може да вземе "всякакви подходящи решения за защита на олимпийското движение", включително "временно спиране или отнемане на членството от такъв НОК, ако конституцията, законът или други действащи разпоредби в съответната страна, или всяко действие от който и да е правителствен или друг орган възпрепятстват дейността на НОК или осъществяването или изразяването на неговата воля".

Относно това дали ще се съобрази с евентуално решение на българския съд, отменящо избора на Весела Лечева, от олимпийската централа единствено повториха досегашната си позиция:

"МОК ясно изрази позицията си в две писма, адресирани до БОК на 17 май и 18 юни 2025 г. Като просто призна резултатите от общото събрание, което се проведе на 19 март 2025 г., без да е повдигнато оплакване преди или по време на самото събрание, МОК само е спазил волята и решенията на мнозинството от общото събрание на БОК, в строго съответствие с Олимпийската харта. МОК многократно е призовавал всички за сътрудничество и отговорни действия, за да се осигури бърз и плавен преход в единствения интерес на олимпийското движение и спортистите в България, ключов приоритет за МОК, и е дал всяка възможност на всички заинтересовани страни да разрешат тази ситуация по взаимно съгласие и добросъвестно."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МОК, БОК, Весела Лечева, Стефка Костадинова

Още новини по темата

Стефка Костадинова: Чакаме съдът да каже за БОК
23 Септ. 2025

Съдът привлече и Весела Лечева към делото за БОК
19 Септ. 2025

МОК може да лиши България от знаме заради упорството на Костадинова
17 Септ. 2025

МОК ще финансира 12 наши спортисти за ЛА 2028
21 Авг. 2025

България има първи медалист от олимпийския фестивал
23 Юли 2025

Катар преговаря с МОК за домакин на летните игри през 2036 г.
22 Юли 2025

Екипът на Стефка Костадинова мъгляво заплаши МОК със съд
01 Юли 2025

От Милано Кортина 2026 говориха с Лечева за българското участие
25 Юни 2025

Кърсти Ковънтри получи ключа на МОК в Олимпийския ден
23 Юни 2025

МОК заплаши Стефка Костадинова с подвеждане под отговорност
19 Юни 2025

МОК спира парите на БОК заради Стефка Костадинова
11 Юни 2025

МОК предложил на Лечева алтернативен офис за БОК

09 Юни 2025

МОК окончателно легитимира Весела Лечева
04 Юни 2025

МОК записа Весела Лечева като председател на БОК
19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар