МОК: Ще обявим правилата за трансджендърите до 3 месеца

Въпросът за санкциите на цели държави се преразглежда, заяви президентът Кърсти Ковънтри

Днес, 12:10
Кърсти Ковънтри се появи на онлайн пресконференцията, облечена със спортно яке на младежките олимпийски игри в Дакар 2026.
"Ние защитаваме женските дисциплини и го правим по възможно най-честния начин с намиране на консенсус, който обхваща всички аспекти". Това обяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри на онлайн пресконференция, след като в Лозана проведе първото си заседание на Изпълнителното бюро като глава на олимпийското движение.

Интересът към темата бе голям, защото още през юни, само два месеца след встъпването си в длъжност, Ковънтри преобърна дотогавашната позиция на МОК относно участието на трансджендъри в женските дисциплини. Вместо да се остави определянето на критериите на съответните спортни федерации, критериите вече ще бъдат общи и определени от олимпийския комитет. През септември новият президент на МОК създаде работна група "Защита на женската категория", съставена от експерти и представители на спортни федерации.

"Може би не е най-лесното нещо, но ще се постараем максимално, така че когато говорим за женската категория, ние я защитаваме - каза Ковънтри. - Искаме да се уверим, че сме разговаряли с всички заинтересовани страни, че сме отделили достатъчно време, за да обсъдим всички задачи и да поставим точки на всички задачи. Групата работи изключително добре. Не искам да се опитвам да я огранича с конкретен краен срок, но се надявам през следващите няколко месеца и определено през първото тримесечие на 2026 г. да имаме ясно решение и път напред, което мисля, че всички очакваме с нетърпение."

Летните игри през 2028 г. ще са в Лос Анджелис, а президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява на своята антитрансджендър програма за спортисти и неговата администрация дори отказва входни визи на определени участници. Затова Ковънтри ще има среща с Тръмп в близко бъдеще, за да се обсъди въпросът за женските дисциплини в спорта.

 

Работна група за връщане на Русия, Беларус и Индонезия

След нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. МОК отстрани от олимпийско участие руски и беларуски спортисти, като допуска само отделни индвидуалности след строги проверки и при строго спазване на неутралитет. Същевременно Индонезия е с временно замразено членство, защото не допусна израелски гимнастици на световното първенство в Джакарта преди няколко месеца.

В Лозана Кърсти Ковънтри даде да се разбере, че въпросът за санкциите към конкретни държави в момента се преразглежда.

"Имаме работна група, фокусирана върху защитата на олимпизма и политическия неутралитет. Тя беше създадена наскоро и ще започне преглед на Олимпийската харта. Сигурна съм, че можем да се свържем с вас [журналистите] някъде около Нова година с по-конкретни отговори. Това е огромен фокус за групата. Спортът е за всички и всички трябва да имат достъп до него", посочи президентът на МОК.

 

За проблемите с хокея на лед в Милано Кортина 2026

"Много съм впечатлена и доволна от това, което виждаме по подготовката за зимните игри. С наближаването им трябва да държим пръста си на пулса - каза бившата плувкиня от Зимбабве. - Знаем, че новият модел на тези игри ще помогне на спортистите да се състезават на любимите си места и да покажат някои от най-добрите и красиви емблематични райони в Италия."

Но извън тези красиви фрази нямаше как да бъде избегнат въпросът за хокейната зала "Санта Джулия" в Милано. Размерите на нейната пързалка са забележимо по-малки от тези в най-силното първенство в света - НХЛ, и в Северна Америка това предизвика безпокойство за безопасността на хокеистите. Топката бе прехвърлена към спортния директор на МОК Пиер Дюкрей.

"Бяхме много ясни относно измерванията в неотдавнашното изявление на международната федерация по хокей на лед - заяви той. - Всички заинтересовани страни се съгласиха, че тестови събития със зрители ще се проведат на 9, 10 и 11 януари, за да се оцени правилно преживяването на спортистите и феновете. Просто всичко се отложи с няколко седмици, за да имаме всички обстоятелства, необходими за тестване на залата. А размерите на ледената пързалка са точно такива, каквито трябва да бъдат. Можем да продължим напред."

 

Има ли отлив на интерес към билети за Милано Кортина 2026

Относно продажбите на билети, изп. директор на МОК по провеждането на игрите Кристо Дуби обясни, че "на този етап сме близо до 70%" за олимпийските игри, като параолимпийските винаги изостават, но се очаквал тласък покрай щафетата с огъня, както и от събитията след откриването. "Доволни сме от положението си, но трябва да положим усилия за параолимпийските игри... Винаги е малко по-трудно. Изоставаме", призна Дуби.

 

Домакини на следващите олимпийски игри

Относно процеса по избор на домакини за следващите летни игри (за 2036 г. и нататък) Ковънтри бе доста сдържана. Към момента интерес са проявили Индия, Катар и Германия.

"Нашата бъдеща комисия по игрите следи внимателно процеса, разговаря със заинтересованите страни, за да види как може да се подобри. Нямам нищо официално за представяне, но съм сигурна, че можем да обявим нещо през следващите няколко месеца с повече яснота. Членовете на МОК искат да участват."

Ковънтри посочи също така, че са отправени покани от Изпълнителното бюро към Асунсион (Парагвай), Сантяго (Чили) и Банкок (Тайланд) да кандидатстват за домакинство на младежките летни олимпийски игри през 2030 г., които МОК иска да запази и леко преформулира след четвъртото им издание в Дакар 2026.

Цялата пресконференция може да проследите тук:

IOC Press Conference - 10.12.2025
Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.
YouTube

 

