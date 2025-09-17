МОК може да лиши България от знаме заради упорството на Костадинова

Българската делегация на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 може да бъде лишена от правото да носи националния флаг по време на церемонията по откриване. За това алармира новоизбраният председател на БОК Весела Лечева, която вече шест месеца след проведеното на 19 март общо събрание няма достъп нито до централата на ул. "Ангел Кънчев" №4 в София, нито до официалните канали за комуникация на олимпийския ни комитет.

Причина за това са редицата съдебни жалби срещу легитимността на вота, внесени от хора от обкръжението на бившия председател Стефка Костадинова. Най-абсурдният иск е от човека, организирал самото събрание и контролирал изборния процес - дългогодишния генерален секретар Белчо Горанов.

В изминалите месеци Лечева и Костадинова проведоха няколко лични срещи и дори постигнаха принципна договорка за съвместно управление и сътрудничество до окончателното произнасяне на съда. Бившата световна рекордьорка в скока на височина обаче упорито отказва да изпълни поетите ангажименти, въпреки че дори от МОК неколкократно настояха това да се случи.

"От 17 май има писмо от Лозана, което казва, че признава новото ръководство - подчерта днес Весела Лечева на пресконференция в София. - Имаше условия, които трябваше да бъдат изпълнени от старото ръководство. То не изпълнява докрай указанията в двете писма. Във второто беше спряно финансирането. Следим с огромно безпокойство всичко, което се случва. Защото апелите към г-жа Костадинова нямат резултат. Това ни изправя пред огромен риск, може да доведе до нови санкции. Една от най-сериозните санкции, а именно - българската делегация да дефилира без български флаг на зимните олимпийски игри. Представете си какъв срам ще бъде това. Никой не заслужава подобен срам по време на олимпийските игри. Тези деца не заслужават подобно отношение. Затова апелът ни е г-жа Костадинова - новото ръководство да има достъп до електронната поща, сайт, социални мрежи, офис на БОК, достъп до служителите."

Относно съдебните дела новият генсек на БОК Данаил Димов коментира:

"Първите са след няколко дни, четири са обединени в едно. В рамките на седмица ще се гледат те и още едно. По други две няма ход. Там тепърва се чака някакво развитие. Може да се проточи доста време. Това не значи, че ние трябва да спрем работа. Най-мрачните ми прогнози се оправдават. Всички са смаяни от тази ситуация. Винаги има начин да не страдат невинни хора заради това, че има две гледни точки. Много трудно се работи така. Има едни хора, които взимат заплати в БОК, и какво работят - ние не знаем. Работим като в нелегалност. Тази ситуация се наблюдава много внимателно от МОК."

ПУБЛИЧЕН АПЕЛ

Часове по-късно новото изпълнително бюро на БОК разпространи и публична декларация с нов апел към Стефка Костадинова. В нея Весела Лечева и екипът ѝ настояват бившият председател да изпълни заръките от МОК и да освободи сградата на "Ангел Кънчев" и да предаде контрола върху информационните канали и документацията на комитета.

"Като първа санкция със свое разпореждане МОК замрази плащанията към БОК, с изключение на тези към спортистите - написаха от екипа на Лечева. - Същевременно средствата, които БОК получава от държавата посредством финансиране от ММС, не се отчитат пред новоизбраното и признато от МОК изпълнително бюро. Към днешна дата същото няма никакъв контрол и яснота как се изразходва публичният ресурс. Изпълнителното бюро напомня, че според Устава на БОК и действащата нормативна уредба, въпреки предстоящата съдебна процедура и до окончателното решение на съда легитимно за олимпийското движение и членовете, е новоизбраното ръководство."