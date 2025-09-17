Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МОК може да лиши България от знаме заради упорството на Костадинова

Сега никой не знае как се харчи публичният ресурс в БОК, обяви новоизбраният председател Лечева

Днес, 17:06
Весела Лечева говори пред медиите в София след днешното заседание на новоизбраното, но невстъпило в длъжност изпълнително бюро на БОК.
БГНЕС
Весела Лечева говори пред медиите в София след днешното заседание на новоизбраното, но невстъпило в длъжност изпълнително бюро на БОК.

Българската делегация на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 може да бъде лишена от правото да носи националния флаг по време на церемонията по откриване. За това алармира новоизбраният председател на БОК Весела Лечева, която вече шест месеца след проведеното на 19 март общо събрание няма достъп нито до централата на ул. "Ангел Кънчев" №4 в София, нито до официалните канали за комуникация на олимпийския ни комитет.

Причина за това са редицата съдебни жалби срещу легитимността на вота, внесени от хора от обкръжението на бившия председател Стефка Костадинова. Най-абсурдният иск е от човека, организирал самото събрание и контролирал изборния процес - дългогодишния генерален секретар Белчо Горанов.

В изминалите месеци Лечева и Костадинова проведоха няколко лични срещи и дори постигнаха принципна договорка за съвместно управление и сътрудничество до окончателното произнасяне на съда. Бившата световна рекордьорка в скока на височина обаче упорито отказва да изпълни поетите ангажименти, въпреки че дори от МОК неколкократно настояха това да се случи.

"От 17 май има писмо от Лозана, което казва, че признава новото ръководство - подчерта днес Весела Лечева на пресконференция в София. - Имаше условия, които трябваше да бъдат изпълнени от старото ръководство. То не изпълнява докрай указанията в двете писма. Във второто беше спряно финансирането. Следим с огромно безпокойство всичко, което се случва. Защото апелите към г-жа Костадинова нямат резултат. Това ни изправя пред огромен риск, може да доведе до нови санкции. Една от най-сериозните санкции, а именно - българската делегация да дефилира без български флаг на зимните олимпийски игри. Представете си какъв срам ще бъде това. Никой не заслужава подобен срам по време на олимпийските игри. Тези деца не заслужават подобно отношение. Затова апелът ни е г-жа Костадинова - новото ръководство да има достъп до електронната поща, сайт, социални мрежи, офис на БОК, достъп до служителите."

Относно съдебните дела новият генсек на БОК Данаил Димов коментира:

"Първите са след няколко дни, четири са обединени в едно. В рамките на седмица ще се гледат те и още едно. По други две няма ход. Там тепърва се чака някакво развитие. Може да се проточи доста време. Това не значи, че ние трябва да спрем работа. Най-мрачните ми прогнози се оправдават. Всички са смаяни от тази ситуация. Винаги има начин да не страдат невинни хора заради това, че има две гледни точки. Много трудно се работи така. Има едни хора, които взимат заплати в БОК, и какво работят - ние не знаем. Работим като в нелегалност. Тази ситуация се наблюдава много внимателно от МОК."

 

ПУБЛИЧЕН АПЕЛ

Часове по-късно новото изпълнително бюро на БОК разпространи и публична декларация с нов апел към Стефка Костадинова. В нея Весела Лечева и екипът ѝ настояват бившият председател да изпълни заръките от МОК и да освободи сградата на "Ангел Кънчев" и да предаде контрола върху информационните канали и документацията на комитета.

"Като първа санкция със свое разпореждане МОК замрази плащанията към БОК, с изключение на тези към спортистите - написаха от екипа на Лечева. - Същевременно средствата, които БОК получава от държавата посредством финансиране от ММС, не се отчитат пред новоизбраното и признато от МОК изпълнително бюро. Към днешна дата същото няма никакъв контрол и яснота как се изразходва публичният ресурс. Изпълнителното бюро напомня, че според Устава на БОК и действащата нормативна уредба, въпреки предстоящата съдебна процедура и до окончателното решение на съда легитимно за олимпийското движение и членовете, е новоизбраното ръководство."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МОК, БОК, Весела Лечева, Стефка Костадинова

Още новини по темата

МОК ще финансира 12 наши спортисти за ЛА 2028
21 Авг. 2025

България има първи медалист от олимпийския фестивал
23 Юли 2025

Катар преговаря с МОК за домакин на летните игри през 2036 г.
22 Юли 2025

Екипът на Стефка Костадинова мъгляво заплаши МОК със съд
01 Юли 2025

От Милано Кортина 2026 говориха с Лечева за българското участие
25 Юни 2025

Кърсти Ковънтри получи ключа на МОК в Олимпийския ден
23 Юни 2025

МОК заплаши Стефка Костадинова с подвеждане под отговорност
19 Юни 2025

МОК спира парите на БОК заради Стефка Костадинова
11 Юни 2025

МОК предложил на Лечева алтернативен офис за БОК

09 Юни 2025

МОК окончателно легитимира Весела Лечева
04 Юни 2025

МОК записа Весела Лечева като председател на БОК
19 Май 2025

МОК прати писмо, че признава избора на Весела Лечева в БОК
17 Май 2025

Комуникацията в БОК пак се разпадна
07 Май 2025

Лечева и Костадинова се разбраха, но не съвсем
23 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар