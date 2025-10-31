Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът призна избора на Лечева за председател на БОК

СГС отхвърли всички жалби по едното дело срещу общото събрание от 19 март

Днес, 11:41
Изборът на Весела Лечева за председател на БОК беше признат от съда на първа инстанция.
БГНЕС архив
Изборът на Весела Лечева за председател на БОК беше признат от съда на първа инстанция.

Софийският градски съд се произнесе в полза на Весела Лечева по едно от исковите дела, заведени срещу избора ѝ за председател на БОК. С решение от 29 октомври 2025 г. съдия Стою Згуров отхвърли всички жалби срещу законосъобразността на взетите решения от общото събрание на 19 март, спиращи вписването на новоизбраното ръководство в Търговския регистър вече повече от половин година.

Като ищец по въпросното търговско дело №20251100900823 е записана федерацията по бадминтон (БФБ). Като трети лица-помагачи пък са поискали да бъдат присъединени двама индивидуални членове на БОК - олимпийският вицешампион по борба от Сеул 1988 и двукратен световен първенец Живко Вангелов и трикратният балкански шампион в бягането на 110 м с препятствия Пламен Кръстев.

Мотивите за жалбата са дословно идентични с тези в останалите искови молби, оспорващи легитимността на гласуването по време на изборното събрание през пролетта. В своето решение СГС отхвърля както всички претенции на жалбоподателя (БФБ), така и исканията на Вангелов и Кръстев да бъдат конституирани като помагачи.

От своя страна двамата участват като ищци в още две дела, обжалващи избора на Лечева. Легендарният бивш борец Вангелов е присъединен към жалбата на дългогодишния генерален секретар на БОК Белчо Горанов, оспорващ организираното от самия него общо събрание, заедно с други двама бивши лекоатлети - Христо Марков и Атанас Търев. Това дело предстои да бъде гледано на 7 ноември.

Бившият атлет Кръстев пък има внесена индивидуална жалба. Такива искови молби са заведени също от федерациите по борба (БФБ) и по вдигане на тежести (БФВТ). Тези дела още дори не са започнали заради протакане на процедурата от страна на ищците.

Решението на СГС по делото на БФБадминтон подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Апелативния съд в София.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БОК, Весела Лечева, Стефка Костадинова

Още новини по темата

Изпълкомът на МОК се зае с БОК
27 Септ. 2025

Стефка Костадинова: Чакаме съдът да каже за БОК
23 Септ. 2025

Съдът привлече и Весела Лечева към делото за БОК
19 Септ. 2025

МОК може да лиши България от знаме заради упорството на Костадинова
17 Септ. 2025

МОК ще финансира 12 наши спортисти за ЛА 2028
21 Авг. 2025

България има първи медалист от олимпийския фестивал
23 Юли 2025

Екипът на Стефка Костадинова мъгляво заплаши МОК със съд
01 Юли 2025

От Милано Кортина 2026 говориха с Лечева за българското участие
25 Юни 2025

Кърсти Ковънтри получи ключа на МОК в Олимпийския ден
23 Юни 2025

МОК заплаши Стефка Костадинова с подвеждане под отговорност
19 Юни 2025

МОК спира парите на БОК заради Стефка Костадинова
11 Юни 2025

МОК предложил на Лечева алтернативен офис за БОК

09 Юни 2025

МОК окончателно легитимира Весела Лечева
04 Юни 2025

МОК записа Весела Лечева като председател на БОК
19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте