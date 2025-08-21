МОК ще финансира 12 наши спортисти за ЛА 2028

БОК За олимпийските игри в Париж 2024 по същата програма бяха финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета.

Дузина български спортисти бяха одобрени като стипендианти на МОК по програмата "Олимпийска солидарност" за игрите в Лос Анджелис 2028. Това съобщи председателят на БОК Весела Лечева.

На финансова и логистична подкрепа ще могат да разчитат 12 състезатели от 10 вида спорт: Петър Мицин (плуване), Пламена Миткова (лека атлетика), Йоана Георгиева (кану-каяк), Рами Киуан (бокс), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Яница Динева (художествена гимнастика), Йоана Илиева (фехтовка), Десислава Ангелова (гребане), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

"Предложихме повече спортисти, защото всеки един от тях има шанса да подобри постиженията и да развие таланта си в следващите три години. С "Олимпийска солидарност" спортистите стават част от голямото олимпийско семейство и могат да усетят пряко подкрепата на Международния олимпийски комитет", коментира Лечева.

За олимпийските игри в Париж 2024 по същата програма бяха финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета. Стипендии получиха 1560 състезатели (844 за мъже и 716 за жени). Във френската столица миналото лято те спечелиха 75 медала (26 златни, 20 сребърни, 29 бронзови) с многобройни национални и лични рекорди.

"Идеята за подкрепа на спортистите се ражда преди олимпийските игри в Барселона през 1992 г. Оттогава програмата постоянно се разраства, така че да отговори на предизвикателствата на съвременния спорт", посочиха от БОК.