Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МОК ще финансира 12 наши спортисти за ЛА 2028

Стипендиите за "Олимпийска солидарност" ще бъдат отпуснати на състезатели от 10 вида спорт

Днес, 11:36
За олимпийските игри в Париж 2024 по същата програма бяха финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета.
БОК
За олимпийските игри в Париж 2024 по същата програма бяха финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета.

Дузина български спортисти бяха одобрени като стипендианти на МОК по програмата "Олимпийска солидарност" за игрите в Лос Анджелис 2028. Това съобщи председателят на БОК Весела Лечева.

На финансова и логистична подкрепа ще могат да разчитат 12 състезатели от 10 вида спорт: Петър Мицин (плуване), Пламена Миткова (лека атлетика), Йоана Георгиева (кану-каяк), Рами Киуан (бокс), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Яница Динева (художествена гимнастика), Йоана Илиева (фехтовка), Десислава Ангелова (гребане), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

"Предложихме повече спортисти, защото всеки един от тях има шанса да подобри постиженията и да развие таланта си в следващите три години. С "Олимпийска солидарност" спортистите стават част от голямото олимпийско семейство и могат да усетят пряко подкрепата на Международния олимпийски комитет", коментира Лечева.

За олимпийските игри в Париж 2024 по същата програма бяха финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета. Стипендии получиха 1560 състезатели (844 за мъже и 716 за жени). Във френската столица миналото лято те спечелиха 75 медала (26 златни, 20 сребърни, 29 бронзови) с многобройни национални и лични рекорди.

"Идеята за подкрепа на спортистите се ражда преди олимпийските игри в Барселона през 1992 г. Оттогава програмата постоянно се разраства, така че да отговори на предизвикателствата на съвременния спорт", посочиха от БОК.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МОК, БОК, Лос Анджелис 2028

Още новини по темата

Катар преговаря с МОК за домакин на летните игри през 2036 г.
22 Юли 2025

Кърсти Ковънтри получи ключа на МОК в Олимпийския ден
23 Юни 2025

МОК окончателно легитимира Весела Лечева
04 Юни 2025

МОК записа Весела Лечева като председател на БОК
19 Май 2025

МОК прати писмо, че признава избора на Весела Лечева в БОК
17 Май 2025

Комуникацията в БОК пак се разпадна
07 Май 2025

Лечева и Костадинова се разбраха, но не съвсем
23 Апр. 2025

В ЛА 2028 ще бъдат раздадени рекорден брой медали
12 Апр. 2025

Срещата Костадинова-Лечева само сгъсти мъглата в БОК
10 Апр. 2025

Стефка Костадинова: Други пък се снимат с президента Радев
09 Апр. 2025

Върнаха Весела Лечева от сградата на БОК
07 Апр. 2025

БОК вече официално има "два синода"
03 Апр. 2025

Весела Лечева: Стефка Костадинова не си вдига телефона
27 Март 2025

Фарсът в БОК стигна невиждани висоти
24 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар