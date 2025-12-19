СГС отсъди срещу Весела Лечева по едно от делата за БОК

Независимо, че Весела Лечева бе припозната от МОК и неговия президент Кърсти Ковънтри (на снимката), у нас делата срещу избора ѝ се очертава да се точат много дълго

След две поредни решения в полза на Весела Лечева, днес Софийски градски съд (СГС) взе и противоположно становище и постанови, че вотът на общото събрание на БОК от 19 март е незаконен.

Състав на СГС, със съдия докладчик Весела Трайкова Живкова-Офицерска, е взел решение по първата от поредицата жалби, внесени от срещу избора на Лечева, която победи убедително във вота Стефка Костадинова. Делото бе по искови молби на генералния секретар на БОК при Костадинова - Белчо Горанов, и на индивидуалните членове на олимпийския комитет Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. Негов ход бе даден още на 19 септември, като СГС присъедини и самата Лечева плюс един от членовете на нейното Изпълнително бюро - Слави Бинев, президент на федерацията по таекуондо.

Решението от днес отменя като незаконосъобразни на решенията на общото събрание на БОК в частта им избор на председател (Лечева), на нов състав на Изпълнителното бюро и на нов Контролен съвет.

Като основания са посочени обстоятелства като:

- нарушение на чл. 32, ал. 3 от Устава на БОК при връчване на поканата за събранието, изразяващо се в неизпращането ѝ индивидуално на имейл или по пощата най-малко 1 месец преди заседанието до всички членове на сдружението, а само до част от тях;

- нарушение на чл. 35, ал. 1 от Устава, изразяващо се в това, че кандидатурата за председател на Лечева е подадена на 27.02.2025 г., което е по-късно от посочения срок от 20 дни преди датата на провеждане на събранието;

- делегатът на федерацията по хокей на трева не е имал изрично пълномощно за участие в събранието;

- в събранието, като представител на БФБорба е участвал бившият, а не новоизбраният председател Станка Златева;

- делегатите са гласували с делегатски карти, които не са поименни и т.н.

Всички тези обстоятелства обаче се дължат на екипа на Стефка Костадинова, воглаве с генералния секретар Белчо Горанов, които организираха събранието на 19 март. Парадоксално Горанов е един от тези, които обжалват тези действия.

По-рано - в края на октомври и в средата на ноември, други два състава на СГС отсъдиха в полза на Лечева и срещу Стефка Костадинова и така съдебните решения станаха 2:1 в полза на 5-кратната световна шампионка в стрелбата с пушка.

По това от 29 октомври един от жалбоподателите отново бе Пламен Кръстев, заедно с бившия борец Живко Вангелов. Това решение в полза на Лечева не бе обжалвано и е влязло в сила.

На делото от 17 ноември СГС разгледа исковата молба на федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) и също се произнесе в полза на Весела Лечева. Съвсем наскоро самата тя обяви, че президентът на БФВТ Стефан Ботев еднолично, без да има решение на УС на федерацията, е обжалвал това решение и делото отива на втора инстанция.

Преди два дни пък СГС отказа на Лечева да бъде присъединена към делото по жалба от федерацията по борба, т.е. - при решение в нейна вреда, тя няма да може да обжалва.

Именно различните решения на различни съдебни състави на СГС посочиха в свой коментар от екипа на Весела Лечева след днешното определение съда.

"Напомняме, че срещу избора на Весела Лечева и Изпълнителното бюро бяха заведени общо 8 искови молби. Това не беше случайно и очевидно целеше да бъде създаден правен хаос. Към този момент има влязло в сила съдебно решение (б.р. - това от октомври), с което е потвърдена законността на избора. По второ дело (б.р. - от ноември) също има второ решение, с което се потвърждава законноста на избора и всички решения на Общото събрание. Учудващо е как при една и съща фактическа обстановка различни съдебни състави могат да постановят и обосноват коренно различни решения", написаха от екипа на Лечева.

И заявяват, че днешното решение "ще бъде своевременно обжалвано пред Софийския апелативен съд, който вярваме, че правилно и законосъобразно ще приложи закона". Срокът за обжалване е двуседмичен.