Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

СГС отсъди срещу Весела Лечева по едно от делата за БОК

Така решенията на съда са 2:1 в полза на новоизбраната за председател на олимпийския комитет

Днес, 17:49
Независимо, че Весела Лечева бе припозната от МОК и неговия президент Кърсти Ковънтри (на снимката), у нас делата срещу избора ѝ се очертава да се точат много дълго
Независимо, че Весела Лечева бе припозната от МОК и неговия президент Кърсти Ковънтри (на снимката), у нас делата срещу избора ѝ се очертава да се точат много дълго

След две поредни решения в полза на Весела Лечева, днес Софийски градски съд (СГС) взе и противоположно становище и постанови, че вотът на общото събрание на БОК от 19 март е незаконен.

Състав на СГС, със съдия докладчик Весела Трайкова Живкова-Офицерска, е взел решение по първата от поредицата жалби, внесени от срещу избора на Лечева, която победи убедително във вота Стефка Костадинова. Делото бе по искови молби на генералния секретар на БОК при Костадинова - Белчо Горанов, и на индивидуалните членове на олимпийския комитет Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. Негов ход бе даден още на 19 септември, като СГС присъедини и самата Лечева плюс един от членовете на нейното Изпълнително бюро - Слави Бинев, президент на федерацията по таекуондо.

Решението от днес отменя като незаконосъобразни на решенията на общото събрание на БОК в частта им избор на председател (Лечева), на нов състав на Изпълнителното бюро и на нов Контролен съвет.

Като основания са посочени обстоятелства като: 

- нарушение на чл. 32, ал. 3 от Устава на БОК при връчване на поканата за събранието, изразяващо се в неизпращането ѝ индивидуално на имейл или по пощата най-малко 1 месец преди заседанието до всички членове на сдружението, а само до част от тях;

- нарушение на чл. 35, ал. 1 от Устава, изразяващо се в това, че кандидатурата за председател на Лечева е подадена на 27.02.2025 г., което е по-късно от посочения срок от 20 дни преди датата на провеждане на събранието;

- делегатът на федерацията по хокей на трева не е имал изрично пълномощно за участие в събранието;

- в събранието, като представител на БФБорба е участвал бившият, а не новоизбраният председател Станка Златева;

- делегатите са гласували с делегатски карти, които не са поименни и т.н.

Всички тези обстоятелства обаче се дължат на екипа на Стефка Костадинова, воглаве с генералния секретар Белчо Горанов, които организираха събранието на 19 март. Парадоксално Горанов е един от тези, които обжалват тези действия.

По-рано - в края на октомври и в средата на ноември, други два състава на СГС отсъдиха в полза на Лечева и срещу Стефка Костадинова и така съдебните решения станаха 2:1 в полза на 5-кратната световна шампионка в стрелбата с пушка.

По това от 29 октомври един от жалбоподателите отново бе Пламен Кръстев, заедно с бившия борец Живко Вангелов. Това решение в полза на Лечева не бе обжалвано и е влязло в сила.

На делото от 17 ноември СГС разгледа исковата молба на федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) и също се произнесе в полза на Весела Лечева. Съвсем наскоро самата тя обяви, че президентът на БФВТ Стефан Ботев еднолично, без да има решение на УС на федерацията, е обжалвал това решение и делото отива на втора инстанция.

Преди два дни пък СГС отказа на Лечева да бъде присъединена към делото по жалба от федерацията по борба, т.е. - при решение в нейна вреда, тя няма да може да обжалва.

Именно различните решения на различни съдебни състави на СГС посочиха в свой коментар от екипа на Весела Лечева след днешното определение съда.

"Напомняме, че срещу избора на Весела Лечева и Изпълнителното бюро бяха заведени общо 8 искови молби. Това не беше случайно и очевидно целеше да бъде създаден правен хаос. Към този момент има влязло в сила съдебно решение (б.р. - това от октомври), с което е потвърдена законността на избора. По второ дело (б.р. - от ноември) също има второ решение, с което се потвърждава законноста на избора и всички решения на Общото събрание. Учудващо е как при една и съща фактическа обстановка различни съдебни състави могат да постановят и обосноват коренно различни решения", написаха от екипа на Лечева.

И заявяват, че днешното решение "ще бъде своевременно обжалвано пред Софийския апелативен съд, който вярваме, че правилно и законосъобразно ще приложи закона". Срокът за обжалване е двуседмичен.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Весела Лечева, Стефка Костадинова, БОК

Още новини по темата

Щангите са обжалвали решението на съда да признае изборите в БОК
13 Дек. 2025

БОК купил якета по 1100 лв. за олимпийците ни в Милано Кортина 2026

10 Дек. 2025

Съдът отхвърли още една жалба срещу Весела Лечева за БОК
18 Ноем. 2025

Съдът призна избора на Лечева за председател на БОК
31 Окт. 2025

Изпълкомът на МОК се зае с БОК
27 Септ. 2025

Стефка Костадинова: Чакаме съдът да каже за БОК
23 Септ. 2025

Съдът привлече и Весела Лечева към делото за БОК
19 Септ. 2025

МОК може да лиши България от знаме заради упорството на Костадинова
17 Септ. 2025

МОК ще финансира 12 наши спортисти за ЛА 2028
21 Авг. 2025

България има първи медалист от олимпийския фестивал
23 Юли 2025

Екипът на Стефка Костадинова мъгляво заплаши МОК със съд
01 Юли 2025

От Милано Кортина 2026 говориха с Лечева за българското участие
25 Юни 2025

Кърсти Ковънтри получи ключа на МОК в Олимпийския ден
23 Юни 2025

МОК заплаши Стефка Костадинова с подвеждане под отговорност
19 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ