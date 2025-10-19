Всички наши гимнастици отпаднаха на световното

тв скрийншот Кевин Пенев току що е приключил втория си опит в квалификацията на прескок, за който получи оценка от 13.600 т.

Всички национали от мъжкия ни отбор по спортна гимнастика отпаднаха в квалификациите на световното първенство в Джакарта (Индз) и това е факт, независимо, че пресявките ще продължат и утре.

На старт днес застанаха петима българи и най-предно класиране от тях постигнаха Кевин Пенев и Давид Иванов. Пенев се нареди на 11-о място на земя с оценка от 13.666 т., Иванов зае същата позиция в квалификацията на кон с гривни, след като получи 14.100. Така и двамата останаха в подножието на Топ 8, който ще участва във финалите за отличията на уредите.

Кевин Пенев е също така 12-и на прескок със средна оценка от 13.783 т. (13.966 за първия опит и 13.600 за втория) и 40-и на кон с гривни с 12.566 т. Давид Иванов пък участва само още на успоредка, където 21-ви с 13.500 т.

Еди Пенев получи 13.100 т. на земя, което му отреди 27-а позиция, а на прескок е 40-и със средна оценка от 12.683 т. (12.733 и 12.633). Даниел Трифонов участва в квалификациите на три уреда - успоредка - 82-ри (9.566 т.), висилка - 30-и (12.800 т.) и прескок - 33-и с 13.033 (13.466 и 12.600). Последният ни национал - Димитър Димитров, се включи само на земя, като с 11.100 т. се класира на 78-о място.

Това няма да е окончателното класиране на българите, тъй като утре в Джакарта квалификациите ще завършат с гимнастиците от още две субдивизии (от общо 17 държави).

Ще започне също така и надпреварата при жените. Нашите националки, водени от Валентина Георгиева, обче са в 9-а субдивизия, която ще игре във вторник следобед. С българките в тази група са гимнастички от Русия, Намибия, Португалия, Тайланд, Словения и Камерун.