Сноубордистите ни вече тренират в Ливиньо

На 8 февруари от 10:00 ч. е най-важният старт за четирите ни надежди за олимпийски медал

Днес, 15:35
Анатолий Замфиров, Тервел и Малена, и Александър Кръшняк (от ляво на дясно) позират на ски пистата в Ливиньо
БОК
Анатолий Замфиров, Тервел и Малена, и Александър Кръшняк (от ляво на дясно) позират на ски пистата в Ливиньо

Трима от четиримата български сноубордисти, които ще участват на олимпийските игри в Милано Кортина 2026, пристигнаха в Ливиньо, където ще е тяхното състезание. 

Малена Замфирова, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк, заедно с бащата на Малена и Тервел - Анатолий, който е и треньор на тима са пътували с автобус през ноща в събота срещу неделя. Те са се настанили в олимпийското село и часове лко по-късно са направили първа тренировка, но по ски пистите над намиращото се близо до границата с Швейцария градче, съобщават от БОК.

Към тях ще се присъедини и носителят на Световната купа в паралелния гигантски слалом от 2017 г. Радослав Янков. 36-годишният сноубордист от Чепеларе ще участва за 4-и път на олимпийски игри. Младите в тима ни пък ще дебютират на най-големия спортен форум.

Най-важното състезание за четиримата ни състезатели ще само два дни след официалното откриване на игрите в Милано Кортина 2026. На 8 февруари от 10:00 ч. българско време са квалификациите в паралелния гигантски слалом (на олимпиади не се провежда паралелен слалом). 

Този сезон българите имат сериозни успехи за Световната купа в тази дисциплина и дават основания да се очаква медал от тях.

Радослав Янков бе трети в Банско и четвърти в Скуол (Швейц). Тервел Замфиров спечели надпреварата в Банско през януари, пак там завърши и 5-и, а в Скуол - шести. Сестра му Малена пък откри сезона с трето място в Майлин (Кит) през декември, а после стана 4-а и 5-а в Банско.

Александър Кръшняк, който последен извоюва олимпийска квота, единствен няма предно класиране на паралелния гигантски слалом. Той обаче показа възможностите си с второто място на паралелния слалом в Банско на 13 януари. 

