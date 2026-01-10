Радослав Янков е 4-ти за Световната купа по сноуборд

Радослав Янков за малко не успя да стъпи за 13-и път в своята кариера стъпи на почетния подиум в състезание за Световната купа по алпийски сноуборд. На паралелния гигантски слалом в Скуол (Швейц) 35-годишният чепеларец направи най-доброто си представяне този сезон, завършвайки на 4-то място.

Янков преодоля уверено квалификациите, като даде най-доброто време и това му позволи през цялото състезание да избира по кое трасе да се спуска. В първия кръг от директните елиминации беше по-бърз от корееца Лий Санг-хо. На 1/4-финала той трябваше да се изправи срещу новата голяма българска надежда Тервел Замфиров, който бе 8-и в квалификацията, а след това отстрани един от най-силните състезатели - олимпийския и двукратен световен шампион Бенямин Карл (Ав). В битката между двамата Янков успя да навакса изоставането си и да спечели, за да се класира на полуфиналите.

В предпоследното спускане между вратите Радослав имаше аванс на междинната контрола пред двукратния световен шампион Роланд Фишналер (Ит), но допусна грешка и бе изпреварен. Малкият финал се разви по подобен начин и Янков загуби преднината си, като в крайна сметка отстъпи с 8 стотни срещу словенеца Тим Мастнак, оставайки на 4-то място.

А победата (24-та в неговата кариера) в крайна сметка спечели Фишналер, който се наложи във финала над сънародника си Марко Феличети.

При жените Малена Замфирова също преодоля квалификациите (7-о време), но още в първата директна елиминация отстъпи пред Мелани Хохрайтер (Гер). Впоследствие Хохрайтер стигна до третото място, а в големия финал сънародничката ѝ Рамона Терезе Хофмайстер победи Елиса Кафонт (Ит).